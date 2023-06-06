قال مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين إن الكويت حريصة على التوافق بين أصحاب المصلحة لضمان استقرار سوق العمل والحفاظ على حقوق العمال وتعزيزها لاسيما أن علاقة البلاد مع منظمة العمل الدولية قوية للغاية وراسخة.



جاء ذلك في تصريح للسفير الهين لـ«كونا» على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ111 في جنيف.



وشدد السفير الهين على دعم الكويت الكامل لتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الخاص بأوضاع العمال في الاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري، داعيا المشاركين في هذا المؤتمر لدعم هؤلاء العمال الذين يعانون من صلف الاحتلال الاسرائيلي.



وأضاف ان هذا المؤتمر الأول الذي ينعقد في ظروف دولية دقيقة للغاية بعد الاعلان رسميا عن انتهاء جائحة فيروس (كوفيد- 19) ورغم ذلك لاتزال العديد من الدول غير قاردة على التعافي من تبعاتها وتأثيرها على سوق العمل والعمال.



ولفت الى اهتمام الكويت بمتابعة المناقشات التي سيشهدها المؤتمر حول كيفية تطوير التلمذة الصناعية وتحقيق المساواة في الاجور وكيفية تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع.



وأكد السفير الهين ان التشاور بين الحكومات وأصحاب الأعمال ومنظمات العمال تحت مظلة منظمة العمل الدولية مطلوب لتحقيق التوازن بين اهتمامات هذا الثلاثي بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي على حد سواء.