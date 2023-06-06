عبدالهادي العجمي



نفذ عدد من المواطنين والمواطنات المتقاعدين اعتصاما أمام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مطالبين برفع المعاشات التقاعدية وتحسين وضع المتقاعدين من خلال إقرار القوانين الخاصة بهم، مؤكدين ان فئة المتقاعدين تعتبر من الفئات المظلومة في الدولة وتعاني ولا تسطيع ان تلبي الاحتياجات الاستهلاكية البسيطة للمنزل والأسرة بسبب غلاء الأسعار. وأشار المعتصمون إلى ان هذه الفئة أصبحت تحت خط الفقر مطالبين بضرورة رفع المعاشات التقاعدية على وجه السرعة.



وقال احد المشاركين في الاعتصام لـ «الأنباء»: لا أستطيع أن أفي باحتياجات ابني الذي يدرس في إحدى الكليات وراتبي التقاعدي لا يتجاوز 850 دينارا. وقال متقاعد آخر كل ما نريده رفع المعاش بنسبة معقولة لتأمين احتياجات أبنائنا الذين يدرسون في المعاهد والجامعات.