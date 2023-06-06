التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع الفريق البحري الأدميرال براد كوبر، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأميركية قائد الأسطول الخامس، وذلك في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية.



حيث تناول اللقاء عمق العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة البلدين الصديقين.



من ناحيته، أكد الشيخ سالم العبدالله خلال اللقاء أهمية تعزيز وتدعيم أمن الممرات المائية وضمان حرية وسلامة وحركة الملاحة في منطقة الخليج، مشددا على أهمية تعزيز الجهود الدولية والتعاون في محاربة القرصنة وتهريب المخدرات والأسلحة ولمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة في هذا الإطار.



من جانبه، أعرب قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأميركية قائد الأسطول الخامس عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين، مجددا شكر وامتنان الولايات المتحدة الأميركية للكويت قيادة وحكومة وشعبا على استضافة القوات المسلحة الأميركية على أراضيها، ولكل ما تقدمه من تسهيلات ومساندة لإنجاح عملها، مثمنا دور الكويت البارز في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، مجددا التزام الولايات المتحدة الأميركية الكامل بضمان أمن وسلامة الكويت والمنطقة.