يعقوب العوضي



نجح فريق كرة اليد بنادي كاظمة في التأهل إلى الدور الثاني من بطولة الأندية الآسيويـة الـ 25 لكرة اليد والمقامة في مدينة اصفهان الإيرانية، وذلك بعد فوزه على الريان القطري 27-26 ضمن الجولة الرابعة والأخيرة بالمجموعة الأولى رافعا رصيده إلى 6 نقاط.



وفي السياق ذاته، أنعش الكويت آماله بالتأهل عبر الفوز على طشقند الأوزبكي 37-30 ورفع رصيده إلى 6 نقاط، وعليه الفوز اليوم في مباراته الأخيرة امام جونيور الصيني وانتظار تعثر النجمة البحريني أو الدحيل القطري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث ان فارق الأهداف يصب في مصلحة منافسيه.