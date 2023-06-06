ودع النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد الإسباني بإدراكه التعادل 1-1 في شباك أتلتيك بلباو بالمرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإسباني وسط تقارير تفيد بتوصل نادي اتحاد جدة السعودي إلى اتفاق للحصول على خدماته.



وشارك بنزيمة (35 عاما)، الذي سجل 354 هدفا وحقق 165 تمريرة حاسمة مع الفريق الملكي على مدى 14 موسما، أساسيا في مباراته الوداعية قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 73 وسط تصفيق حار من أنصار ريال مدريد.



وجاء هدف بنزيمة من ركلة جزاء في الدقيقة 72، مدركا التعادل لفريقه الذي تخلف بهدف لأويهان سانسيت في الدقيقة 49.



وحسم أوساسونا المقعد الأوروبي الأخير وتحديدا في مسابقة «كونفرنس ليغ» بفوزه على جيرونا 2-1.



في المقابل، بات بلد الوليد الذي يملك النجم البرازيلي السابق رونالدو 82% من أسهمه، آخر الهابطين الى الدرجة الثانية بعد التشي وإسبانيول بتعادله مع ضيفه خيتافي سلبا.



وودع برشلونة البطل الدوري بالخسارة امام سلتا فيغو 1-2.



وافتتح غابري فيغا التسجيل لسلتا قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق.



ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني (66)، قبل أن يرد الفريق الكاتالوني بهدف شرفي إثر كرة رأسية لمهاجمه انسو فاتي بعد تمريرة عرضية متقنة من الفرنسي عثمان ديمبيليه.



وفي باقي مباريات المرحلة الأخيرة، فاز ريال سوسيداد على ضيفه إشبيلية 2-1، وتعادل فياريال وأتلتيكو مدريد 2-2، فيما فاز مايوركا على رايو فاييكانو 3-0.