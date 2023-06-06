ودّع نابولي مدربه لوتشيانو سباليتي بفوزه على ضيفه سبمدوريا 2-0 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في المرحلة الختامية للموسم، بعد أن كتب التاريخ بقيادة الفريق الى لقب الدوري الايطالي لكرة القدم للمرة الاولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.



افتتح النيجيري فيكتور أوسيمهن التسجيل من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه منتصف الشوط الاول، مسجلا هدفه الـ 26 في الدوري هذا الموسم ليحرز لقب الهداف.



وضمن البديل الارجنتيني جوفاني سيميوني الفوز بتسديدة رائعة بعيدة المدى قبل خمس دقائق من النهاية واحتفل برفع قميص لنابولي سبق أن ارتداه أسطورة النادي مواطنه دييغو ماردونا الذي قاد النادي الى لقبيه الوحيدين سابقا في الدوري عامي 1987 و1990.



كما وقفت الجماهير تصفيقا لمهاجم سمبدوريا الحالي ونابولي السابق فابيو كوالياريلا الذي خرج باكيا بعد أن خاض على الأرجح عن 40 عاما مباراته الأخيرة في الدوري الايطالي.



وخطف روما بطاقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» على حساب يوفنتوس بعد أن حقق فوزا قاتلا 2-1 على ضيفه سبيتسيا، رغم فوز «البيانكونيري» ضد مضيفه أودينيزي 1-0.



وبدا يوفنتوس في طريقه لخطف المركز السادس بهدف فيديريكو كييزا عندما كان روما متعادلا، قبل أن يسجل الارجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس السابق، هدف الفوز لفريق العاصمة من ركلة جزاء (90+1).



وكان سبيتسيا تقدم في المباراة عبر اليوناني ديميتريس نيكولاو (6) وعادل الپولندي نيكولا زاليفسكي لروما (43).



وضمن أتالانتا أيضا بطاقته الى الدوري الأوروبي بفوزه على ضيفه مونتسا 5-2 لينهي الموسم في المركز الخامس (64)، أمام روما السادس (63) ويوفنتوس السابع (62)، خلف رباعي المقدمة الذي ضمن سابقا خوض دوري الابطال نابولي، لاتسيو، إنتر وميلان.



ومع فوز ميلان 3-1 على ضيفه فيرونا، سيخوض الأخير مع سبيتسيا مباراة فاصلة لتحديد هوية الفريق الذي سيلحق بسمبدوريا وكريمونيزي الى الدرجة الثانية بعد تعادلهما في النقاط (31)، وهو قانون أدرج هذا الموسم في الدوري الإيطالي.



وبدا فيرونا في طريقه لخطف تعادل يبقيه في «سيري أ» لولا ثنائية للبرتغالي رافايل لياو في الدقيقتين 85 و90+2.



افتتح الفرنسي أوليفييه جيرو التسجيل للروسونيري (45+2 من ركلة جزاء) وعادل دافيدي فاراوني لفيرونا (72).