المشروع يهدف إلى زيادة إيرادات الدوري السعودي لأكثر من 1.8 مليار ريال سنوياً ورفع القيمة السوقية لدوري المحترفين لأكثر من 8 مليارات ريال

أطلق صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أمس مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، وذلك تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.



ويتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين، أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءا من الربع الأخير من 2023.



ويقوم المشروع على 3 أهداف إستراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصاد رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.



ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول 2030، لصناعة جيل متميز رياضيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.



من جانبه، أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الذي أطلقه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يهدف لرفع مستوى الحوكمة والاحترافية.



وقال في مؤتمر صحافي أمس إن مشروع استراتيجية دعم الأندية مستمر لمصلحة كل الأندية، معلنا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيملك حصة في أندية الاتحاد، والهلال والنصر والأهلي.



وجاء على حساب وزارة الرياضة السعودية في «تويتر» انه بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص سيتم اختيار أندية من مختلف الدرجات لطرحها للقطاع الخاص في الربع الأخير من هذا العام 2023 بناء على معايير سيتم الإعلان عنها خلال فترة الطرح.