القاهرة - خلود أبوالمجد



أعربت الفنانة هبة نور عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية على الإطلالات التي اعتمدها مؤخرا، سواء في مناسباتها الخاصة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها وكأي امرأة تحب الظهور بأجمل هيئة، لافتة الى أنها من الأشخاص الذين يتحدثون إلى أنفسهم أمام المرآة، وعلقت: «أنا دايما بحكي مع المرآة مش لأتغزل بجمالي بل لدعم نفسي معنويا وبقول لحالي لازم كون أد حالي، وأبقى واثقة بخطواتي لتقديم الأفضل».



واعتبرت هبة أن الجمال يظلم الشخص الذي يمتهن التمثيل، خاصة أن الأضواء تسلط عليه أكثر من الموهبة التمثيلية، مشيرة إلى أن الجمال آخر همها، وتابعت، حسب موقع «فوشيا»: «بحب حالي بالحياة العادية أكثر من الكاميرا، وبس يكون عندي دور بشتغل كممثلة وليس كامرأة جميلة، إلا إذا كان الدور محتاج الاهتمام أكثر بشكلي الخارجي والتفاصيل».



وتطرقت نور للحديث عن مشاركتها في مسلسل «دوار شمالي»، إذ استغربت توقيف العمل الذي كان من المفترض أن ينافس في السباق الرمضاني الماضي، دون معرفة الأسباب الحقيقية لاتخاذ مثل هذا القرار، وعلقت: «أكيد زعلنا لهذا القرار المفاجئ. لكنني ما زلت متحمسة ومنتظرة إعادة عرض المسلسل».