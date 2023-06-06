لجان الرابية والعمرية .. إقبال متميز في الساعات الأولى

شهدت عملية الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى إقبالاً جيدا في لجان الرابية والعمرية منذ ساعات الصباح الاولى لانتخابات امة 2023.

ولوحظ الإقبال الكبير من فئة كبار السن الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات وكذلك فئة الشباب الذين تواجدوا في مدرسة ثانوية الرايية للبنين المخصصة للناخبين الذكور، فيما خصصت مدرسة زيد الحرب للبنات للناخبات الإناث.

ويذكر أن ثانوية الرابية تشمل 5 لجان فيما مدرسة زيد الحرب 5 لجان، وشوهد في الصباح ازدحام ملحوظ للناخبين على كافة اللجان أمام بوابات الدخول في طوابير انتظار الدور للإدلاء بأصواتهم داخل لجان الاقتراع، وسط جهود حثيثة من رجال الداخلية والأمن في حفظ النظام ومساعدة الناخبين في إيجاد القيود الانتخابية لهم والتدقيق كذلك على أوراق الجنسية والبطاقات المدنية.

وتواجدت سيارات الإسعاف بجانب المقار الانتخابية مع عدد من متطوعي الهلال الأحمر الكويتي لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الناخبين.

ناخبو "الرابعة" لـ "الأنباء": نؤدي واجبنا الوطني ونتمنى وصول الأكفاء لتحقيق التنمية ومصلحة الوطن والمواطنين

أكد عدد من الناخبين لـ"الأنباء"، انهم يعولون على من يمثلهم بأن يكون مدركا لحقيقة الواقع والتحديات التي يواجهها الوطن، ولتحقيق التنمية المنشودة، مشيرين الى انهم حضروا لاختيار من يمثلهم انطلاقا من واجبهم الوطني وليؤدوا دورهم في هذا العرس الديموقراطي متمنين وصول الاكفاء الى قبة عبدالله السالم.

تواجد طابور من الناخبين الذين وقفوا مبكرا امام لجنة مدرسة "علي عبدالمحسن الصقلاوي الابتدائية بنين" بمنطقة الفروانية، للإدلاء بأصواتهم، وفتحت أبواب اللجنة الساعة الثامنة صباحا مع انطلاق عملية الاقتراع.

رجال الداخلية يقفون بكثافة أمام اللجان ويتعاملون بابتسامة مع الجميع، ويستقبلون رجال الاعلام برحابة صدر.

تم قفل الشارع المؤدي الى باب لجنتي مدرستي "علي عبدالمحسن الصقلاوي الابتدائية بنين" و"ثانوية الفروانية بنات" بمنطقة الفروانية، وذلك منعا لتكدس السيارات وتعطيل العملية الانتخابية خصوصاً أن اللجنتين تتواجدان في منطقة عالية الكثافة السكانية.

منعت جميع السيارات من التواجد أمام أبواب لجان الانتخابات، وكان يسمح فقط باقتراب السيارات التي تقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم حتى ينتهوا من التصويت.

سرعة كبيرة في عمليه الاقتراع، لا تتجاوز دقائق منذ دخول الناخب وحتى خروجه من اللجنة، خصوصا مع التنظيم العالي المستوى من جهات الدولة المختلفة التي تتضافر جهودها لتذليل أي عقبات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

على مقربة من لجنتي مدرستي "إبراهيم مهنا المهنا المتوسطة للبنين" والوليد بن عبدالملك الابتدائية للبنين" بمنطقة الفردوس تم وضع لافتات ضخمة تحمل اسماء جميع المرشحين في الدائرة الرابعة وصورهم.

أكد رجل من كبار السن كان يصطحب ابنه معه بلجنة مدرسة "إبراهيم مهنا المهنا المتوسطة للبنين" بالفردوس ، أنهما جاءا معا لتأدية واجبهما الانتخابي, وقال ـ"الأنباء" ان الإدلاء بصوته واجب وطني، داعيا الجميع للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، مثنيا على التنظيم المميز وتسهيل دخول وخروج الناخبين.

تواجد أمني وتنظيم رائع لرجال الداخلية

بكل اخلاص وتفان وقبل فتح مراكز الاقتراع ووصول الناخبين كانت جهود رجال وزارة الداخلية من ضباط وضباط صف واضحة من خلال تسهيل حركة المرور وتنظيم المداخل والمخارج المحيطة بالمراكز الانتخابية بشكل لافت ومميز.

كما كانت الابتسامة وحسن التعامل الأبوي والرقي من الامور التي حرص عليها رجال الداخلية في مساعدة الناخبين في جميع مراكز الانتخاب خصوصا كبار السن مما ترك انطباعا جيدا واثرا كبيرا لدى الجميع في حسن سير العملية الانتخابية وإنجاح عرس الكويت الديموقراطي.

وزير الداخلية يتفقد سير العملية الانتخابية في مركز ثانوية سعد العبدالله

زار النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد مركز ثانوية سعد العبدالله للبنين وذلك لتفقد سير العملية الانتخابية.

حضور كثيف عند افتتاح باب الاقتراع في سعدالعبدالله

شهد مركز ثانوية سعد العبدالله في الدائرة الرابعة اقبالا كبيرا من الناخبين منذ افتتاحه صباحا، حيث يضم 12 لجنة ، كما ان عدد الناخبين الذكور في المنطقة 16410 ناخبين.

وكانت آلية الانتخاب تسير بشكل انسيابي ومنظم بفضل تعاون الجميع والتنظيم المميز. ولوحظ أن نسبة الاقبال من الرجال كبار السن كانت واضحة حيث أن بعضهم تواجدوا قبل افتتاح المركز.