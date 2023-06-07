الدوحة- فريد عبدالباقي



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2023 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو حتى 16 يوليو المقبل، مواعيد مباريات منتخب قطر الذي سيخوض منافسات البطولة للمرة الثانية على التوالي، حيث يستهل مشواره بمواجه هايتي فجر 25 الجاري على ستاد إن آر جي في هيوستن - تكساس، في أولى مبارياته بالمجموعة الثانية، ثم يواجه «العنابي» هندوراس في فجر 29 الجاري على ستاد ستايت فارم في مدينة غلينديل- اريزونا، على أن يختتم مبارياته بدور المجموعات بلقاء المكسيك صباح 2 يوليو المقبل على ستاد «ليفيس» في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.



هذا، ويواصل منتخب قطر تحضيراته اليومية في معسكره الحالي بالعاصمة النمساوية فيينا، استعدادا لخوض مبارياته الودية أمام منتخب كرواتيا المحلي غدا الخميس ثم يواجه منتخب جامايكا في 15 الجاري، على أن يختتم ودياته قبل السفر إلى الولايات المتحدة في 20 الجاري، بمواجهة نيوزيلندا في 19 الجاري.



هذا، وأبرم نادي السد صفقته الصيفية الثالثة، عندما أعلن عن تعاقده الرسمي في صفقة انتقال حر مع المحترف الكولومبي لنادي بورتو البرتغالي ماتيوس أوريبي (32 عاما) لمدة 3 مواسم حتى صيف 2026، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق بصفقات من العيار الثقيل استعدادا للموسم الجديد، والذي سيبدأ بمشاركته في البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان» والتي ستنطلق الشهر المقبل، حيث يخوض مباريات دور المجموعات بمواجهة الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي والوداد البيضاوي المغربي.



وكان السد أعلن في وقت سابق تعاقده مع الظهير الأيسر البرازيلي باولو أوتافيو لمدة 3 مواسم قادما من فولفسبورغ الألماني، بجانب المدافع الإيراني أمين حزباوي (20 عاما) قائد منتخب إيران للشباب لمدة 5 مواسم قادمة، ومن المنتظر الإعلان رسميا عن انتهاء تعاقد الكوري وو يونغ جانغ، والإسباني سانتي كازورلا، والمغربي أيوب الكعبي، ليرحلوا رسميا عن الفريق، بينما سيتم تجديد تعاقد البرازيلي جيليرمي توريس واستمرار المهاجم الجزائري بغداد بونجاح.