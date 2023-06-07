الرشيدي: الاحتفال تقديراً للمتميزين واستمراراً لنهج الجامعة في حمل رسالة العلم والتعليم

الحويل: التكريم ماهو إلا بداية للاستعداد للمرحلة المقبلة بعد ساعات طويلة من العمل الجاد



ثامر السليم



تحت رعاية وبحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني وبحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي، نظمت عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت حفل أوائل الطلبة المتفوقين للعام الجامعي 2022/2021 بعد انقطاع دام لأعوام بسبب ظروف جائحة كورونا، في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بحضور عمداء الكليات وأعضاء الهيئة الأكاديمية وأولياء أمور الطلبة الفائقين.



وبهذه المناسبة، أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، أن هذا اللقاء جاء للاحتفال بكل من عمل وجد واجتهد واستحق التكريم من الطلبة المتفوقين، لافتا إلى أن عملهم الدؤوب وجدهم واجتهادهم قد مكنهم من النجاح والتفوق والتميز محققين الهدف الذي وضعوه نصب أعينهم.



وذكر أنه وكالعهد، يتجدد هذا اللقاء سنويا في هذا الحفل الذي تشرفت بتنظيمه عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت لتكريم أوائل متفوقيها هديا بالسياسة الرشيدة للكويت التي تؤكد دائما على أن ثروتها الحقيقية في أبنائها، فهم أمل الوطن وعدته وعتاده فبسواعدهم تبنى الإنجازات وتتحقق الطموحات.



وتطلع د.العدواني إلى أن يكون هذا الاحتفال السنوي الذي ينتظره الطلبة حافزا لهم ولجميع طلبة الجامعة لنيل التفوق واستحقاق التكريم، تحقيقا لرسالة الجامعة في تشجيع أوائل متفوقيها وحثهم على مواصلة التفوق بالتنافس الشريف ليكونوا شموسا وضاحة لأقرانهم في الأعوام القادمة مبشرين بغد مشرق واعد بإذن الله، مباركا لهم ولذويهم هذا التفوق.



وتوجه بكلمة الى أبنائه وبناته المتفوقين قائلا: «إن ما حققتموه من تفوق دراسي إنما هو نتاج عزمكم وجدكم وإخلاصكم في العمل، ويسرني أن أرحب بكم لنحتفل بيوم الحصاد، فاليوم تجنون ثمار جدكم واجتهادكم وعملكم الدؤوب، فتابعوا تفوقكم ونجاحاتكم فالوطن ينتظر دوركم العظيم في بنائه ورفع شأنه ورقيه ليتبوأ مكانا مرموقا بين الأمم».



وتقدم د.العدواني بالتهنئة لأبنائه الطلبة ولأولياء الأمور الذين هيأوا الجو المناسب للطلبة للدراسة والمذاكرة، كما توجه بالشكر والتقدير إلى مدير الجامعة بالإنابة وجميع أفراد الأسرة الجامعية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وموظفي الجامعة على الجهود الصادقة والمخلصة لخدمة الطلبة وجامعة الكويت لما فيه صالح المجتمع ورفعته، راجيا من العلي القدير أن يحفظ بلدنا العزيز تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وجعلهما ذخرا لهذا الوطن العزيز.



بدوره، قال مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي في كلمة مماثلة، إن هذا الاحتفال يعد تقديرا للطلبة المتميزين واستمرارا لنهج (الجامعة) في حمل رسالة العلم والتعليم والاستثمار في أغلى ما لديها لرفعة هذا البلد المعطاء وترجمة حقيقية لمساعيها نحو مد جسور التواصل مع طلبتها.



ونوه بالدور الكبير لأولياء أمور الطلبة من حيث الاهتمام والرعاية والدعم لأبنائهم بما أسهم في الوصول إلى هذه المرتبة، وكذلك دور أعضاء هيئة التدريس وما وفروه من مناخ تعليمي أسهم في تنمية قدراتهم وتزويدهم بالعلم والمعرفة ليكونوا قادرين على مواكبة تطورات العصر ومواجهة تحدياته.



من جهته، قال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بالتكليف في جامعة الكويت د.ضاري الحويل، إنه يتم تكريم كوكبة من أوائل الطلبة تلامس الـ 214 طالبا وطالبة من إجمالي ما يفوق الـ 37 ألفا من جميع كليات جامعة الكويت الـ 15.



ووجه الحويل كلمة للطلبة المحتفى بهم قائلا «لا شك أنكم لم تصلوا إلى هذه المرتبة دون قضاء ساعات طويلة ومضنية من العمل الجاد والتفاني لبلوغ هذا الإنجاز العظيم، وإن تكريمكم اليوم ليس إلا بداية للاستعداد للمرحلة المقبلة».



من جانبها، ألقت الطالبة الفائقة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية فادية الشمري كلمة نيابة عن زملائها الفائقين والفائقات، معتبرة تكريم الجامعة «وسام شرف لهم، وقد ضاعف شعورهم بالسعادة إلى جانب تحملهم مسؤولية بذل المزيد من الاجتهاد».



وأوضحت الشمري أنه «بالطموح وعلو الهمم ترتقي الأمم»، معربة عن فخرها بالتكريم الذي يعد «لحظة الوصول إلى الحلم بعد طول المسير، إذ يقف الفائقون اليوم شامخين طامحين متفائلين ببدء مسيرة لامعة يسعون معا لرفعة بلادنا والنهضة بوطننا العزيز تحت ظل قيادة حكومتنا الرشيدة».