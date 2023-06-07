على شرف سفيرنا لدى المملكة العربية السعوديـة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد، أقام المستشار عبدالله بن محمد آل الشيخ حفل عشاء خاص بمنزله بالرياض حضرها عدد من سفراء مجلس التعاون وعدد من المسؤولين ورجال الأعمــال والإعلام وأصدقاء الطرفين.