twitter facebook whatsapp viber telegram email المستشار عبدالله بن محمد آل الشيخ أولم على شرف سفيرنا لدى السعودية الأربعاء 2023/6/7 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2058 A+ A- استمع السفير الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد والمستشار عبدالله بن محمد آل الشيخ مع الحضور خلال المأدبةجانب من الحضورالسفير الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد والمستشار عبدالله بن محمد آل الشيخ على شرف سفيرنا لدى المملكة العربية السعوديـة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد، أقام المستشار عبدالله بن محمد آل الشيخ حفل عشاء خاص بمنزله بالرياض حضرها عدد من سفراء مجلس التعاون وعدد من المسؤولين ورجال الأعمــال والإعلام وأصدقاء الطرفين.