أطلقت شركة أبل نظارة ذكية للواقع المختلط «Vision Pro» في مؤتمر المطورين السنوي للشركة الذي عقد في كاليفورنيا.



وستتيح هذه النظارة للمستخدمين الانتقال بين العالمين الافتراضي والواقعي.



وسيبدأ سعرها من نحو 3500 دولار، ومن المفترض أن تتوافر في الأسواق العالمية العام المقبل.



وتهدف الشركة من طرح هذه النظارة «الثورية» إلى دمج الواقع مع المحتوى الرقمي، لهذا يطلق عليها نظارة «الواقع المختلط»، بجانب تغيير الطريقة التي يتفاعل بها المستخدم مع هذا المحتوى.



وتقدم أبل نظارتها الجديدة باعتبارها منصة حوسبة جديدة بالكامل لا علاقة لها بالهاتف الذكي أو الحاسب الشخصي أو حتى شاشة التلفزيون.



ومع الطرح الجديد، فإن شركة «أبل» اقتحمت عالم «الميتافيرس» - الذي تهيمن عليه عملاق التواصل الاجتماعي «ميتا» - إذ كشفت النقاب عن سماعة رأس للواقع المعزز أسمتها «فيجن برو» وهي أخطر وأكبر رهان منذ طرحها هاتف «آيفون».



من جانبها، قالت المحللة في قطاع التكنولوجيا كارولينا ميلانيسي، إن «نقطة السعر لاتزال يصعب تبريرها مقارنة بالأسعار في السوق، ولكن من منظور المجرب المبكر هناك مبرر عندما تنظر إلى عائد الاستثمار الذي تحصل عليه من الجهاز».



إلى ذلك، سجلت أسهم شركة أبل رقما قياسيا جديدا للمرة الأولى في 17 شهرا، قبل المؤتمر السنوي لمطوري البرمجيات، على الرغم من أن القيمة السوقية للشركة أغلقت أقل من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3 تريليونات دولار، وارتفعت أسهم أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة 1.8% إلى 184.15 دولارا.