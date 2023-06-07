أعلنت شركة نيوم السعودية عن إتمام العقود مع المستثمرين للمرحلة الأولى من توسعة مجتمعاتها السكنية، حيث تبلغ قيمة الاتفاقية أكثر من 21 مليار ريال، ما يجعلها واحدة من أكبر الشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان.



وذكرت «نيو»، في بيان لها أمس، أن الاتفاقية تشمل إنشاء 10 مجمعات سكنية تستوعب 95 ألف ساكن من العاملين في مشاريع نيوم المختلفة مع نهاية المرحلة الأولى، إذ يتم بناؤها بشكل مستدام كوحدات معيارية يمكن إعادة استخدامها لمهام أخرى، مبينة أن المجمعات الجديدة ستقدم مختلف الخدمات الأساسية، مثل عيادات الرعاية الصحية ومحطات الإطفاء، إضافة إلى العديد من المرافق الترفيهية.



وأضافت أن قائمة الشركات الفائزة بعقود المرحلة الأولى تضم عددا من الشركات الوطنية الرائدة في المملكة، منها: شركة الفنار العالمية للتطوير، وشركة المطلق للاستثمار العقاري (AREIC)، وشركة نسما القابضة، فيما تشارك شركة تماسك القابضة بالمشروع من خلال شريكين، هما: شركة مجموعة المجال العربي، والشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء (ساتكو). وأشارت نيوم إلى أن أحد الأهداف الاستراتيجية لمنطقة «نيوم» جذب المزيد من المستثمرين ليساهموا في تحقيق رؤية نيوم من خلال الإشراف على أصولها التجارية وإدارتها، ويمثل هذا الاستثمار الضخم مؤشرا آخر على حجم المشروع وأهميته بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وآثاره الإيجابية في المنطقة، ما يعزز تنافسية الشركات المحلية والاستخدام الأمثل للحلول المستدامة، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل محليا.