عدد قليل من دول العالم التي تمتلك ميزانية تتخطى تريليون دولار سنويا، وحتى مع مطلع الألفية الثالثة كانت 7 اقتصادات فقط هي التي يتخطى ناتجها المحلي الإجمالي تريليون دولار.



لكن مع نمو الاقتصاد العالمي رغم الأزمات المتلاحقة ارتفع عدد الاقتصادات التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي تريليون دولار إلى 18 دولة خلال العقدين الماضيين بزيادة 11 دولة، كانت تركيا أحدث أعضاء نادي التريليون دولار في العام الحالي، بعد انضمام السعودية للقائمة في عام 2022.



كانت الولايات المتحدة أول اقتصاد في العالم يصل إلى هذه العلامة في العام 1969، والتي تجاوزها بأضعاف منذ ذلك الحين، حتى تخطى 23 تريليون دولار في عام 2021.



وجاءت اليابان ثاني الدول وصولا إلى علامة التريليون دولار من حيث قيمة ناتجها المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة بـ 9 سنوات، وتحديدا عام 1978، فيما احتاجت ألمانيا 8 سنوات بعد ذلك، لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم في عام 1986، وكلتا الدولتين - اليابان وألمانيا - دمرتا بعد الحرب العالمية الثانية بشكل شبه كامل.



وبعد ذلك بأربعة أعوام انضمت كل من فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا إلى نادي التريليون، فيما كانت الصين آخر الدول في القائمة بحلول عام ، فيما حصلت إسبانيا وكندا على بطاقة العضوية لهذا النادي عام 2004، ثم كوريا الجنوبية والبرازيل بعدها بعامين، وقبل الأزمة المالية بعام واحد أصبحت الهند جنبا إلى روسيا والمكسيك أعضاء في القائمة، إلا أن الهند حافظت على معدل نمو مرتفع بصورة كبيرة ليتخطى ناتجها المحلي الإجمالي علامة 3 تريليونات دولار عام 2019.