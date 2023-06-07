انتهت أول من امس فعاليات برنامج «الإقامة المسرحية» في قرية بن عضوان الأثرية، والذي نظمته هيئة المسرح والفنون الأدائية بمنطقة عسير كبرنامج يعنى بتوفير بيئة محفزة ومعززة للكتاب المسرحيين، لممارسة الإبداع في كتابة النصوص، وذلك تحت إشراف خبراء في الكتابة المسرحية من الوطن العربي، وهم: الكاتب والمخرج البحريني خالد الرويعي، والكاتب المسرحي المصري د.سامح مهران، والكاتب والناقد المسرحي اللبناني عبيدو باشا، الذين قدموا ورشا تدريبية وندوات معرفية متخصصة في الكتابة المسرحية.



وتنقسم الإقامة المسرحية إلى مسارين رئيسين، أولهما مخصص للفكرة، والتي يجب أن تكون واضحة المعالم وفكرة إبداعية، أما المسار الثاني فهو مخصص للنصوص المكتملة، بحيث تكون فكرتها خلاقة، وأن تحتوي على بناء درامي.



هذا، وقدم البرنامج ورشا تدريبية وندوات متخصصة عبر مساحات مخصصة للكتاب، مستهدفا 12 كاتبا مسرحيا، للإقامة في معتزل فني لمدة عشرة أيام في قرية بن عضوان الأثرية، ليقوموا خلال هذه المدة بتطوير النصوص المختارة.