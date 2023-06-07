تقترب الفنانة اللبنانية هبة طوجي من لقاء جمهورها المصري بعد غياب، عبر حفل غنائي على مسرح دار الأوبرا المصرية، مساء الجمعة 16 الجاري.



وعبرت طوجي عن سعادتها بالعودة إلى مصر بعد غياب قرابة ثلاث سنوات منذ آخر حفلاتها قائلة في تصريحات صحافية: اشتقت إلى مصر ومتحمسة للقاء الجمهور المصري في القاهرة بعد الغياب، وأحتفل معهم بألبومي الجديد «بعد سنين».



وأضافت: «أتشرف أخيرا بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية العريق برفقة الموسيقار أسامة الرحباني، وهي تجربة مثيرة وحماسية لي، رغم غنائي على كبرى مسارح العالم، تظل مصر وجمهورها قريبة إلى قلبي، كما أحببت الغناء باللهجة المصرية خلال إحدى أغنيات ألبومي الجديد وأهديها للجمهور».



واحتفلت هبة أخيرا، بحسب مجلة «لها»، بإطلاق ألبومها الجديد «بعد سنين»، والذي يضم 13 أغنية، من بينها الأغنية الرئيسية التي تغنت بها باللهجة المصرية، بجانب تعاونات عدة مميزة، منها الديو العالمي مع الفنان لويس فونسي بأغنية «لو نبقى سوا»، ودويتو «بحبك لآخر يوم» مع الموسيقي الفرنسي العالمي إبراهيم معلوف، كما تشارك بنفسها في تلحين وكتابة بعض أغنيات الألبوم.



ويكلل الألبوم التعاون الموسيقي الناجح بين هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني، الذي تولى مهمة الإنتاج الموسيقي لأغنيات الألبوم التي تم تنفيذها بين لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، والألبوم من إنتاج «يونيفرسال أرابيك ميوزك» العالمية.