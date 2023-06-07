مبارك الخالدي



قدم اللاعب سلمان البوص اعتذاره عن اللحاق مع المنتخب الأولمبي لأسباب دراسية، وقد قبل الجهازان الفني والإداري للمنتخب اعتذار اللاعب نظرا لظروفه الخاصة.



هذا، وقام الجهاز الفني باستدعاء اللاعب فواز الرشيدي بديلا عن البوص.



ومن المقرر أن يختتم «الأولمبي» تجمعه الحالي اليوم استعدادا للسفر غدا إلى سلوفينيا لانطلاق معسكره الذي يمتد 3 أسابيع تتخلله 3 مباريات ودية أمام منتخبات قوية وذلك بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ايميليو بيكسي.



وكانت تدريبات التجمع المحلي قد انطلقت قبل 3 أيام، حيث يستعد «الأولمبي» لاستضافة منافسات مجموعته الآسيوية السادسة التي تضم منتخبات العراق ومكاو وتيمور الشرقية في سبتمبر المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية تحت 23 سنة والمؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024 والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.