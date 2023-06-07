يحيى حميدان



يستهل منتخبنا الوطني لكرة الصالات مشواره في كأس العرب المقامة في مدينة جدة بالسعودية عندما يلتقي اليوم لبنان عند الساعة الـ 4:30 عصرا ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تشهد لقاء حامل اللقب مع جزر القمر عند الساعة الثانية ظهرا.



ويعول مدرب منتخبنا الإيراني محمد ناظم الشريعة، على مجموعة من العناصر الشابة التي تخطو خطواتها الأولى في المشاركات الدولية، مدعومين ببعض عناصر الخبرة مثل عبدالرحمن الطويل، عبداللطيف العباسي، سلمان البعيجان، عبدالعزيز البسام، والحارس فهد الخواري، ولن يكون لقاء اليوم سهلا نظرا لنتائج لبنان المميزة في السنوات الأخيرة.



وقال مدرب منتخبنا الشريعة في المؤتمر الصحافي أمس، ان بطولة كأس العرب ستشهد منافسة شديدة بين المنتخبات المشاركة، خصوصا أن لعبة كرة قدم الصالات في تطور مستمر، كاشفا عن أن البطولة هي إعداد للمنتخب لبطولة كأس آسيا، ومتمنيا أن يترك بصمة في البطولة.



ووجه المدرب الإيراني شكره إلى الاتحاد السعودي على استضافة البطولة، كما شكر الاتحاد العربي على التنظيم. ويلعب اليوم كذلك ضمن المجموعة الثالثة منتخب مصر مع موريتانيا في الساعة الـ 7 مساء، وفلسطين مع العراق في الساعة الـ 9:30.