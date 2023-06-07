أعلن إشبيلية الإسباني تمديد عقد مدربه خوسيه لويس مينديليبار حتى يونيو 2024، بعد قيادته الفريق إلى لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».



ووصل مينديليبار إلى الأندلس في مارس الماضي بعقد قصير الأمد حتى نهاية الموسم خلفا للأرجنتيني خورخي سامباولي لمساعدة الفريق في تفادي الهبوط.



ونجح في الارتقاء بالفريق الى المركز الـ 12 في «الليغا» كما قاده إلى لقبه السابع في الدوري الأوروبي على حساب روما الإيطالي بركلات الترجيح الأسبوع الماضي ملحقا بالبرتغالي جوزيه مورينيو أول خسارة في نهائي قاري في مسيرته التدريبية، وفي طريقه إلى النهائي، أقصى كل من مانشستر يونايتد ويوفنتوس. وقال نائب رئيس إشبيلية خوسيه ماريا دل نيدو كاراسكو إن مينديليبار جدد عقده قبل أن ينشر موقع النادي الخبر على موقعه.