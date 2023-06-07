وقّع المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة قائد ريال مدريد السابق عقدا للانتقال لنادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لمدة 3 سنوات، دون الكشف عن قيمة الصفقة التي قدرتها وسائل إعلام بـ 100 مليون يورو في الموسم إضافة الى حوافز بـ 12 مليون يورو ليكون سفيرا لملف السعودية لاستضافة مونديال 2030.



وبات بنزيمة (35 عاما)، أفضل لاعب في العالم لـ 2022، ثاني الصفقات الكبرى التي تبرمها الأندية السعودية منذ مطلع العام الحالي، بعد ضم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لعامين ونصف العام. كما يجري نادي الهلال حاليا مفاوضات مباشرة مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



ويأمل الاتحاد أن يساعده بنزيمة، الفائز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع النادي الإسباني، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية المقبلة المقررة في ديسمبر المقبل في السعودية.



وكان ريال مدريد قد أقام أمس حفلا وداعيا للنجم الكبير الذي قال: «إنه يوم حزين لأنني سأترك هذا النادي وهذا يؤلمني». وأضاف: «مرحبا بالجميع، من الصعب التحدث الآن، أريد أن أشكر الجميع، شكرا لك بريسي على إحضاري لهنا، لن أنسى أبدا، الريال هو الأفضل ولكن الآن حان وقت الرحيل».



وواصل بنزيمة قائلا «أريد أن أقول.. واحد، اثنان، ثلاثة، هلا مدريد». وأكمل: «هذا كلام محزن، أترك فريقي لطالما قلت إنني كنت سأعتزل هنا لكن الأمور لا تحدث دائما، سأشاهد دائما جميع المباريات».



واستمر: «سأشاهد دائما مباريات ريال مدريد وأدعم الفريق، أنا هنا الآن بسبب ريال مدريد، شكرا لكم». وتابع: «بفضل المدرب الذي منحني الثقة دائما، لن أنساه أبدا، لقد تعلمت الكثير مع أنشيلوتي».



وأنهى بنزيمة قائلا: «شكرا جزيلا للرئيس بيريز، لقد تمكنت من تحقيق حلمي. لن أنسى ريال مدريد أبدا لأنه أفضل نادي في العالم وفي التاريخ».



بدروه، أعرب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، عن شعوره بالحزن لرحيل بنزيمة، قائلا: «اليوم هو يوم صعب للغاية بالنسبة لي، حيث تتبادر إلى الذهن الذكريات والعواطف التي عشتها خلال السنوات الـ 14 سنة الماضية». وأضاف:«منذ إعلان وداع كريم، رأيت شعورا هائلا بالحزن في المدريديستا وفي مشجعي كرة القدم الذين تأثروا بسحر لاعب كرة قدم مثل كريم».



ووجه رئيس ريال مدريد رسالة إلى بنزيمة، قائلا: «كريم، أنت نموذج يحتذى به وأنت تمثل كل ما يدور حوله هذا النادي». وواصل: «لقد أهديتنا الرابعة عشرة، لقد كنت القائد، لن ينسى أحد أبدا الموسم الماضي، أنت صاحب الكرة الذهبية الحالية». وأنهي قائلا: «قصة حب بنزيمة والريال ستكون أبدية، هذا سيكون بيتك دائما، شكرا لك كريم».