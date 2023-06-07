يسعى وستهام يونايتد الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي إلى إضافة طال انتظارها على خزائن ألقابهما، حين يتواجهان في نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليغ» في العاصمة التشيكية براغ في الـ 10 مساء اليوم.وباتت الألقاب الأوروبية تراثا لكلا الفريقين، إذ كان آخرها لفيورنتينا في مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية البائدة في 1961، فيما كان لقب البطولة نفسها آخر كؤوس وستهام في 1965. وسيضمن الفائز اليوم مكانا في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وهو احتمال مثير للفريقين اللذين أخفقا في التأهل لمسابقة أوروبية من خلال منافسات الدوري، اذ احتل وستهام بقيادة محرك خط الوسط ديكلان رايس، المركز الـ 14 في الدوري الإنجليزي بعد مواجهة خطر الهبوط في معظم فترات الموسم. ويسعى الفريق اللندني للظفر بأول لقب كبير له منذ فوزه بكأس إنجلترا في 1980، أما فيورنتينا، ثامن ترتيب الدوري الإيطالي، فقد كان آخر ألقابه الكبرى عندما فاز بكأس إيطاليا في العام 2001. وأكد الفريقان عزمهما أن يصبحا ثاني اسم محفور على كأس «كونفرنس ليغ»، بعد روما الذي حقق لقب النسخة الأولى العام الماضي على حساب فينورد الهولندي 1-0 تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.وقال جناح وستهام جارود بوين: «ستكون هذه هي القمة بالنسبة لكثير من اللاعبين. ستكون بالتأكيد أكبر مباراة في مسيرتي». وأضاف أن «الأولوية الرئيسية هي الفوز بالمباراة. أريد أن أكون جزءا من الفريق الذي يمنح الجماهير تلك اللحظة، وهذا ما نسعى جميعا لتحقيقه». من جهته، قال مدرب فيورنتينا فينتشنتسو إيتاليانو إن «فيولا» يريد في براغ «تتويج موسم استثنائي». وأضاف المدرب الذي خسر فريقه نهائي كأس إيطاليا أمام إنتر الشهر الماضي: «أنا شخصيا سعيد للغاية لوجودي في مباراة نهائية، ولدي فرصة لرفع الكأس». ويمتلك إيتاليانو والاسكتلندي ديفيد مويز مدرب وستهام، فريقين مكتملين تقريبا في تصرفهما، باستثناء الغيابات طويلة الأمد بسبب الإصابة، على غرار حارس مرمى فيورنتينا سالفاتوري سيريغو ومهاجم وستهام الإيطالي جانلوكا سكاماكا.وسيكون للمباراة في ملعب «إدين أرينا» في براغ معنى خاص لثلاثة لاعبين تشيكيين هم توماش سوتشيك وفلاديمير تسوفال من وستهام، وأنتونين باراك من فيورنتينا. اذ لعب الثلاثة مع سلافيا براغ في الملعب نفسه قبل الانتقال خارج البلاد، وقد نالوا الآن فرصة العودة إلى الديار، وهنا يقول سوتشيك إن «هذه مباراة نهائية وعلى أرضنا. إنها مزيج يفوق كل شيء»، مشيدا بالمباراة النهائية باعتبارها «أكبر مباراة في مسيرتي». وأضاف: «إنها مثل قصة خيالية».وتابع سوتشيك «سأشعر وكأنني في بيتي، وآمل فقط أن أعكس ذلك في أرض الملعب».إلى ذلك، استعانت الشرطة التشيكية بـ 250 عنصرا إضافيا من رجال الأمن لتأمين مواجهة ويستهام مع فيورنتينا اليوم بالعاصمة براغ في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.وتعمل الشرطة المحلية عن كثب مع شرطة العاصمة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لضمان مرور المباراة بشكل آمن. وقال ضابط شرطة إنه وقعت بالفعل «حادثتان تورط فيهما مشجعون لويستهام»، مشيرا إلى أن الشرطة «مستعدة لأي أعمال شغب». ومن المتوقع سفر نحو 20 ألف مشجع لويستهام إلى العاصمة التشيكية لمتابعة المباراة، لكن أغلبهم لا يحملون تذاكر، حيث بلغت حصة كل ناد من طرفي المباراة النهائية، 5 آلاف تذكرة فقط.