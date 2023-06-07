أفاد تقرير نشرته عدة منظمات دولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، بأن 675 مليون شخص يعيشون من دون كهرباء في العالم، والغالبية العظمى منهم (نحو 80%) يعيشيون في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث ظل الحرمان من الكهرباء شبيها لما كان الوضع عليه في عام 2010.



وفقا للتقرير، فإن العالم لن يتمكن من تحقيق هدف التنمية المستدامة الذي اعتمدته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015 لضمان طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2030. وقال نائب رئيس البنك الدولي غوانغزي تشن في بيان، إن العالم يواجه «تباطؤا في الوتيرة العالمية لتأمين الكهرباء».



وعلى الرغم من أن عدد الأشخاص الذين يعيشون من دون كهرباء قد انخفض إلى النصف تقريبا خلال العقد الماضي، كان 675 مليون شخص لايزالون من دون كهرباء في عام 2021. ووفق التوقعات الحالية، سيكون 1.9 مليار شخص محرومين من أساليب الطهي النظيفة و660 مليونا من الكهرباء في عام 2030 من دون تدابير جديدة.



وبحسب منظمة الصحة العالمية، يموت 3.2 ملايين شخص كل عام بسبب الأمراض الناجمة عن استخدام الوقود والتقنيات الملوثة.