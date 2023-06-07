استنكر الأمير هاري تدخل الصحافة في حياته، مؤكدا أن «كل مقالة» تناولته سببت معاناة له، في إفادة أدلى بها ضمن محاكمة في لندن تطول صحيفة شعبية يتهمها بقرصنة رسائل هاتفية خاصة به.



وقال دوق ساسكس البالغ 38 عاما أمام المحكمة العليا في العاصمة البريطانية، إنه عانى من «تدخل الصحافة في معظم مراحل حياته».



ويشكل مثول الابن الأصغر للملك تشالز الثالث أول ظهور لأحد أفراد العائلة الملكية في محكمة منذ إدلاء إدوارد السابع بشهادته عام 1890 ضمن قضية تشهير.



وانتقد هاري العلاقة بين الصحافة والحكومة البريطانية، قائلا «إن بلدنا ينظر إليه في العالم أجمع من خلال وضع صحافته وحكومته، وأعتقد أن كلا منهما في الحضيض»، مضيفا ان «الديموقراطية تفشل عندما لا تتولى الصحافة محاسبة الحكومة بل تختار أن تتحالف معها لضمان الوضع القائم».