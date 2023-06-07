د. جنان بوشهري الممثلة الوحيدة للمرأة.. وسعود العصفور يتصدر «الخامسة» بأعلى رقم على مستوى الكويت



فريق عمل «الأنباء»



عاشت الكويت أمس الثلاثاء عرسا ديموقراطيا جديدا لانتخابات مجلس الأمة 2023، والتي رسمت صورة متجددة للممارسة الفعالة التي جسدها المواطنون الذين أقبلوا بنسبة تصويت جيدة.

فبإشراف القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة ورجال «العدل» وتحت نظر الجهات الرقابية جرت عملية فرز الأصوات بعد إغلاق الصناديق في الثامنة مساء واستمرت حتى صباح اليوم التالي. ووسط ترقب كبير، أفرزت الانتخابات وفق النتائج النهائية في الدائرة الأولى تصدّر عبدالله المضف محققا ٥٨١٥ صوتاً، فيما كان رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم على رأس الفائزين في الدائرة الثانية بـ 6661 صوتاً وجاء مهلهل المضف في صدارة الفائزين بالدائرة الثالثة محرزا ٧٢٦٨ صوتاً. وتصدر بدر سيار الشمري الدائرة الرابعة

بـ 8487 صوتاً، وفي الخامسة حصد سعود العصفور الصدارة بـ ١٢٧٨٤ صوتاً مسجلا أعلى رقم على مستوى الكويت.

وجاءت د.جنان بوشهري ممثلة للمرأة حيث كانت الوحيدة التي اجتازت المنافسة وحلت سابعة في الدائرة الثالثة

بـ ٥٠٤٨ صوتاً. وبلغت نسبة التغيير في النتائج المسجلة مقارنة بالمجلس المبطل (2022) ٢٤%، حيث فاز ١٢ نائبا جديدا على النحو التالي: في «الأولى» داود معرفي، وفي «الثانية» مرزوق الغانم (عائد)، وبدر نشمي وفهد المسعود، وفي «الثالثة» حمد العليان، وجراح الفوزان، وفي «الرابعة» بدر سيار الشمري ومتعب الرثعان ومحمد الرقيب وفايز الجمهور (عائد)، وفي «الخامسة» فهد بن جامع ود.عبدالهادي العجمي.