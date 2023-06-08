نظمت زين حفلا خاصا لتقديم جوائز التميز في دوري زين الممتاز لكرة القدم عن الموسم الرياضي 2022-2023 المختتم مؤخرا، والذي قامت خلاله بتكريم نخبة من اللاعبين والرياضيين الذين اختارتهم اللجنة الفنية بعد تقديمهم أداء مميزا أضاف التألق للدوري وكسبوا من خلاله حب الجماهير واستحسان الوسط الرياضي المحلي.



وتم تنظيم الحفل بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، وجمع غفير من الأسرة الرياضية المحلية وممثلي وسائل الإعلام الرياضي المحلي والإقليمي.



وخلال الحفل، قامت زين والاتحاد الكويتي لكرة القدم بتكريم اللاعبين والرياضيين الفائزين بجوائز التميز عن الموسم الرياضي 2022-2023 التي أعلنت عنها في بداية الموسم العام الماضي، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة الفنية عن أسمائهم رسميا، وقدمت لهم الشركة جوائزها النقدية التشجيعية بإجمالي 30 ألف دينار، وهم: جائزة أفضل لاعب لمحمد دحام لاعب النصر وجائزة 10 الآف دينار، وجائزة هداف الدوري لطه ياسين الخنيسي لاعب الكويت وجائزة بـ 5 الآف دينار، فيما ذهبت جائزة الهداف المحلي لشبيب الخالدي لاعب كاظمة وجائزة 5 الآف دينار، فيما ذهبت جائزة أفضل حارس لعبدالرحمن كميل لاعب الكويت وجائزة بـ 5 الآف دينار، كما حصد فراس الخطيب مدرب الفحيحيل جائزة أفضل مدرب وجائزة 3 الآف دينار، أما جائزة أفضل نجم صاعد فذهبت لحسين أشكناني لاعب العربي وجائزة بـ 2000 دينار.



وبالإضافة إلى جوائز الفائزين، قامت زينa أيضا بتقديم جائزة أسبوعية لتكريم أفضل لاعب في الجولة بقيمة 500 دينار ابتداء من الجولة التاسعة للموسم، وأتت هذه الجوائز تشجيعا من زين للاعبين والرياضيين للسعي وراء التميز في الأداء، فهي تؤمن بأن دعم اللاعبين والأجهزة الفنية أسهم في تألق الدوري وإضافة الحماس والمتعة، وهو ما سينعكس إيجابا بشكل أكبر خلال المواسم المقبلة.



وتم تشكيل لجنة ضمت لاعبين دوليين سابقين من أصحاب الخبرة لوضع المعايير والأسس التي تم اختيار الفائزين بجوائز زين التشجيعية بناء عليها، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وهم الكابتن سعد الحوطي رئيسا للجنة، ووائل سليمان، وأسامة حسين، ومحمد بنيان، وقامت زين بتكريم أعضاء اللجنة خلال الحفل تقديرا لجهودهم الكبيرة في وضع المعايير واختيار الفائزين طوال الموسم الذي شهد 132 مباراة وتسجيل 422 هدفا بمشاركة 300 لاعب حصيلة الموسم الأول لدوري زين.



وخلال الحفل، قامت زين أيضا بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في مسابقة «فانتسي» دوري زين عن الموسم الرياضي 2022-2023 بجوائز بقيمة 10 الآف دينار، وهي المسابقة الإلكترونية التي أطلقتها في بداية الموسم لتنقل المنافسات الرياضية الكويتية إلى الساحة الرقمية، وشهدت تسجيل ما يقارب 5 الآف لاعب، وقامت الشركة بتكريم كل من الفائز بالمركز الأول عبدالله المتروك وجائزة 5 الآف دينار، والفائز بالمركز الثاني محمد القلاف وجائزة 3500 دينار، والفائز بالمركز الثالث ثامر الهاجري وجائزة 1500 دينار.



وبهذا الحفل، تكون زين قد اختتمت الموسم الأول من شراكتها ورعايتها الرسمية لأنشطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والتي تستمر خلال المواسم (2022-2026)، وتشمل الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين)، ودوري زين للدرجة الأولى، وكأس صاحب السمو الأمير، وكأس سمو ولي العهد، وكأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (كأس زين).



ولكونها الراعي الرسمي والشريك الرئيسي، ارتكز دور زين حول 3 محاور رئيسية هي الدعم المادي الذي قدمته للاعبين والرياضيين، وتواجدها على الساحة خلال المباريات وتفاعلها مع الجماهير، بالإضافة إلى مسابقة الفانتسي، وهي الأنشطة التي تماشت جميعها مع رؤية الاتحاد لتطوير الكرة الكويتية والرفع من شأنها كونها الرياضة الأكثر شعبية في الدولة.