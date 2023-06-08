ترامب: صفقة كبيرة وجميلة وبراقة لعالم الغولف الرائع



أعلن دوري بي جي ايه الأميركي للغولف اندماجا مفاجئا مع دوري ليف غولف الممول من السعودية في محاولة لرأب الصدع بين الطرفين بعد نزاع استمر عامين.



وفي اتفاق صادم، أعلن دوري بي جي ايه PGA Tour الأميركي ودوري دي بي وورلد تور DP World Tour الأوروبي انهما وقعا اتفاقية مع دوري ليف LIV Golf المدعومة سعوديا، من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء «كيان ربحي جديد مملوك جماعيا».



وقال جاي موناهان مفوض بي جي ايه: «بعد عامين من الاضطراب والتشتت، هذا يوم تاريخي للعبة التي نعرفها ونحبها جميعا».



وأطلقت «ليف غولف» في أكتوبر 2021 واستقطبت أبرز لاعبي بي جي ايه بضمانات مالية هائلة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.



وقد وجهت الانتقادات للبطولة الناشئة بأنها محاولة «غسل رياضي» مصممة لتلميع صورة السعودية، وقد ردت بي جي ايه بحظر لاعبي «ليف غولف» فيما فرضت عليهم دي بي وورلد تور غرامات طائلة.



وأدى هذا النزاع إلى سلسلة من الدعاوى القضائية وخلافات بين اللاعبين على غرار النجمين فيل ميكلسون وبروكس كوبكا اللذين وقعا عقدين مغريين مع ليف، مقابل أمثال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي وتايغر وودز الذي رفض عرضا يتراوح بين 700 و800 مليون دولار للمشاركة في دوري ليف وبقي مع بي جي ايه تور.



وقد أنهى اتفاق مساء أمس الأول جميع الدعاوى بين الأطراف المتنازعة، رغم عدم الكشف عن العديد من تفاصيل الصفقة التاريخية.



وكشف رئيس صندوق الثروة السيادية السعودي ياسر الرميان، ومفوض جولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين جاي موناهان النقاب عن الصفقة، وأخبرا «فايننشيال تايمز» أنه تم التوصل إلى «سلام غير متوقع بين المنظمتين خلال تناول وجبات طعام في البندقية وجولات غولف في لندن».



وسيكون ياسر الرميان رئيسا لمجلس إدارة الكيان التجاري الجديد وموناهان رئيسا تنفيذيا.



ووفقا لـ «فاينانشيال تايمز»، من المقرر أن تضخ السعودية مليارات الدولارات في أكبر منظمة غولف محترفة في العالم لعقد الاندماج الكبير بين LIV Golf المدعومة من السعودية وPGA التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، كما نقلت الصحيفة عمن وصفتهم بالمعنيين إن المبلغ المتوقع أن تضخه السعودية قد يصل إلى 3 مليارات دولار.



وبموجب الاتفاقية، ستقوم PGA وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية بإنشاء كيان يدار بشكل مشترك لعملياتهما التجارية وإيقاف الدعاوى القضائية المعلقة بينهما.



وأشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي استضاف مسابقات LIV في ملاعبه، بالصفقة على منصة Truth Social الخاصة به باعتبارها «صفقة كبيرة وجميلة وبراقة لعالم الغولف الرائع».



كما نال الدمج إشادة سريعة من ميكلسون، حامل لقب 6 بطولات كبرى وأبرز المنشقين نحو بطولة ليف، فكتب على وسائل التواصل الاجتماعي «هذا يوم رائع».



ولم يعلن بعد عن الاسم الجديد للكيان المدمج وهيكلية البطولات، لكن بي جي ايه أشارت إلى أن الأطراف اتفقوا على «إطلاق عملية عادلة وموضوعية لأي لاعب راغب بإعادة الانضمام إلى بطولتي بي جي ايه ودي بي وورلد تور بعد انتهاء موسم 2023».



ولم يكن هناك أي ذكر للأسترالي غريغ نورمان، الرئيس التنفيذي لبطولة ليف في البيانات.



وأدت مقاربته العدائية خلال النزاع إلى عدم توجيه دعوة إليه في بطولة أوغوستا الوطنية للماسترز في أبريل الماضي.



ولم يكن واضحا ما إذا كان هذا الإعلان سيؤثر على موسم ليف الحالي.



من المقرر إقامة الحدث التالي في 30 يونيو في فالديراما الإسبانية.



بدوره، قال الرميان: «هذا يوم مشوق لهذه اللعبة المميزة ومحبيها في جميع أنحاء العالم». وتابع: «نعتقد ان هناك فرصا لتطوير اللعبة مع الحفاظ أيضا على تاريخها وتقاليدها».