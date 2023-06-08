بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثالثا الدور نصف النهائي من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى للغراند سلام للتنس، بفوزه على الروسي كارن خاتشانوف 4-6 و7-6 (7-0) و6-2 و6-4 الثلاثاء، في حين تابعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا طريقها نحو إحراز لقبها الكبير الثاني بفوزه على الروسية ايلينا سفيتولينا 6-4 و6-4 في المواجهة الرياضية-السياسية بينهما.



وسيلتقي ديوكوفيتش في نصف النهائي في مواجهة مرتقبة مع الاسباني كارلوس الكاراز الفائز بسهولة على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامسا 6-2 و6-1 و7-6 (7-5).



في المباراة الأولى، بلغ ديوكوفيتس للمرة الـ 12 الدور نصف النهائي في العاصمة الفرنسية علما انه توج بلقبها مرتين، كما انها المرة الـ 45 التي يبلغ فيها الصربي نصف النهائي في إحدى البطولات الكبرى.



وقال ديوكوفيتش: «أعتقد أن منافسي كان اللاعب الأفضل في معظم فترات المجموعتين الأولى والثانية».



وفي المباراة الثانية، أثبت الكاراز انه مرشح بقوة لإحراز باكورة ألقابه في رولان غاروس بفوز لافت على تسيتسيباس، موجها رسالة شديدة اللهجة إلى ديوكوفيتش والمنافسين الآخرين.



وقال ألكاراز عن مباراته ضد ديوكوفيتش: «هي المباراة التي كان الجميع يريد رؤيتها، وأنا أيضا أتطلع قدما لخوضها لأنك إذا أردت ان تكون الأفضل يتعين عليك ان تتغلب على الأفضل».



وبات الكأراز البالغ من العمر 20 عاما، أصغر لاعب يبلغ الدور نصف النهائي في العاصمة الفرنسية منذ ديوكوفيتش بالذات عام 2007.



والفوز هو الخامس لألكاراز على منافسه اليوناني في 5 مباريات جمعت بينهما.



إلى ذلك، خرجت التونسية أُنس جابر، المصنفة سابعة عالميا، من الدور ربع النهائي، بعد خسارتها من البرازيلية بياتريز حداد مايا الرابعة عشرة 3-6 و7-6 (7-5) و6-1 الاربعاء.



وكانت جابر فكت نحس الدور ثمن النهائي في فرنسا المفتوحة، للمرة الأولى هذا العام، لكنها فشلت في مواصلة مشوارها نحو نهائي ثالث كبير في مسيرتها، لتضرب حداد مايا موعدا مع حاملة اللقب الپولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا او الاميركية كوكو غوف وصيفة العام الماضي.



في المقابل، أصبحت حداد مايا (27 عاما) أول برازيلية تبلغ نصف نهائي إحدى البطولات الكبرى منذ ماريا بوينو في 1968.