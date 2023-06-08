تشارك غرفة تجارة وصناعة الكويت في أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، والتي تعقدها منظمة العمل الدولية في قصر الأمم المتحدة ومكتب العمل الدولي بمدينة جنيف خلال الفترة من 5 إلى 16 الجاري، ضمن وفد كويتي ثلاثي الأطراف برئاسة د.فهد علي المراد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة.



ويشهد المؤتمر كعادته حضورا عربيا ودوليا لأطراف الإنتاج الثلاثة من ممثلين عن الحكومات وأصحاب أعمال والعمال الأعضاء بمنظمة العمل الدولية وهيئاتها الثلاثة المكونة، بالإضافة إلى المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمراقبين والمستشارين ذوي العلاقة بأعمال المؤتمر، وتشارك الغرفة ضمن وفد الكويت ممثلة بكل من رباح الرباح مدير عام الغرفة، وعلي الحسيان مدير إدارة الصناعة والعمل بالغرفة.



وقد بدأت الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي يوم الإثنين الموافق 5 الجاري، وسبقها الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية يوم الأحد الموافق 4 يونيو، وعلى هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي، تضمن يوم الأربعاء، الموافق 7 يونيو 2023، ملتقى دوليا تضامنيا مع عمال وشعب دولة فلسطين والأراضي المحتلة.



وبجانب البنود الدائمة على جدول مؤتمر العمل الدولي، سيناقش المؤتمر هذا العام مجموعة من القضايا الفنية ذات العلاقة باقتصاديات العمل، مثل وضع معيار عمل دولي بشأن التلمذة الصناعية الجيدة، ومناقشة عامة حول الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع، ومتابعة تطور الهدف الاستراتيجي لمنظمة العمل الدولية المتمثل في حماية العمال في إطار إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة.



جدير بالذكر أن وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت يشارك بكافة أنشطة المؤتمر من لقاءات تمهيدية واجتماعات تنسيقية وخاصة في مجموعات أصحاب العمل وبالتنسيق مع المنظمة الدولية لأصحاب العمل، ويسعى الوفد لإيصال هموم وتطلعات شركات ومنشآت القطاع الخاص في المداولات والمناقشات الخاصة بالقضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر حتى تأتي المعايير والقرارات الدولية بشأن تنظيم العمالة موازنة بين حقوق العمال من جهة والتزامات صاحب العمل من جهة أخرى.