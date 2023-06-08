أعلن بطل العالم الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا، المستهدف من الدوري السعودي لكرة القدم، رحيله عن يوفنتوس بعد موسم واحد فقط مع الفريق الإيطالي.



وصل الى نادي مدينة تورينو صيف العام الماضي بصفقة حرة قادما من باريس سان جرمان بعد 7 سنوات في العاصمة الفرنسية، وخاض معه 40 مباراة مسجلا 8 أهداف ولكنه يغادر من دون تحقيق أي لقب.



وكتب عبر حسابه على إنستغرام «أغادر وأنا صافي الذهن لأنني بذلت كل شيء لمساعدة النادي على الاستمرار في الفوز بالألقاب، لكن ذلك لم يكن ممكنا».



وأضاف لاعب الجناح البالغ 35 عاما «أغادر بمذاق مرير لعدم نجاحي في ذلك، ولكن بسعادة لأنه بات لدي أصدقاء من غرفة تبديل الملابس الرائعة التي كنت جزءا منها».



وعلى غرار مواطنه ليونيل ميسي، يبدو دي ماريا مستهدفا من الدوري السعودي للانضمام الى البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وصل مطلع العام الحالي إلى النصر، والفرنسي كريم بنزيمة الذي وقع الثلاثاء مع الاتحاد جدة بعد رحيله عن ريال مدريد.



حقق دي ماريا لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد عام 2014 ولقب الدوري الإسباني في 2012، ومع سان جرمان، توج بلقب الدوري المحلي 5 مرات، كما رفع كأس العالم في مونديال قطر 2022.