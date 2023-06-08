الدوحة - فريد عبدالباقي



يخوض منتخب قطر الأول أولى مبارياته الودية أمام كرواتيا للمحليين اليوم، ضمن معسكره التدريبي في العاصمة النمساوية فيينا، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2023 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 16 يوليو المقبل، وستكون مباراة اليوم هي الأولى للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي تولى المهمة خلفا للإسباني فيليكس سانشيز.



ولن يكتفي «العنابي» بخوض لقاء كرواتيا فقط، بل سيواجه جامايكا في 15 يونيو، ثم يختتم معسكره بلقاء منتخب نيوزيلندا في 19 الجاري قبل السفر إلى الولايات المتحدة يوم 20 للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية.



من جهه أخرى، حقق المنتخب القطري الأولمبي فوزا على نظيره الأسترالي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، في أولى مباريات المنتخبين في بطولة تولون الدولية بنسختها الـ 49 المقامة في مدينة أوباغن الفرنسية خلال الفترة من 5 حتى 18 الجاري، والتي تأتي في إطار استعدادات العنابي لمنافسات النسخة السادسة من نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام بالدوحة مطلع العام المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



ومن المقرر أن يخوض «العنابي الأولمبي» مباراته الثانية أمام منتخب المكسيك غدا، ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من أستراليا والمكسيك، وبالإضافة لفريق من لاعبين دون سن 21 من عدة دول في حوض البحر الأبيض المتوسط.



إلى ذلك، أعلن نادي المرخية، تعاقده رسميا مع الإنجليزي أنتوني باتريك هيدسون (41 عاما) لتدريب الفريق الكروي الأول مطلع الموسم الجديد 2023-2024، وذلك خلفا للمدرب المغربي هشام جدران الذي تولى المهمة بصفة مؤقتة بنهاية الموسم المنصرم.



وكشف نادي المرخية مدة عقد المدرب الجديد الذي يمتد حتى صيف 2025.



ومن المقرر أن يشرف المدرب الجديد هيدسون على المعسكر الأوروبي الذي سيقيمه الفريق في تركيا خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، استعدادا لانطلاق الدوري القطري في 17 أغسطس المقبل.



من ناحية أخرى، رفضت إدارة نادي الدحيل، فكرة الاستغناء عن المهاجم الكيني مايكل أولونغا خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بعد تلقيه عرضا مغريا من أوتريخت الهولندي، عقب تألقه مع النادي في الموسم المنصرم وقيادته لاستعادة لقب الدوري القطري بعد غياب دام عامين، بالإضافة إلى حصوله على لقب الهداف لعامين متتاليين برصيد 22 هدفا، وعلمت «الأنباء» من مصادر إن إدارة النادي بصدد تمديد تعاقدها مع المهاجم الكيني لمدة عامين، لاسيما أنه يتبقى في عقده موسم آخر بعد انضمامه للدحيل في 2021.