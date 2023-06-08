أكد النائب الأول لوزير خارجية جمهورية التشيك يرجي كوراك متانة العلاقات التي تربط بين بلاده والكويت.



جاء ذلك خلال لقائه بسفيرنا لدى جمهورية التشيك راشد الهاجري وتسلمه رسالة خطية من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله لنظيره التشيكي يان ليبافسكي بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين الكويت وجمهورية التشيك الصديقة.



وفي هذا السياق قال السفير الهاجري في اتصال لـ(كونا)، إنه تم خلال اللقاء بحث كل الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين.



وأشاد الهاجري بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدا حرص المسؤولين في التشيك على تعزيز التعاون مع الكويت في مختلف المجالات.