مريم بندق

صدر أمر أميري بقبول استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.

وفيما يلي نص الأمر الأميري:

أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو الأمير الدستورية،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 13 شعبان 1444 هـ الموافق 5 مارس 2023 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي:

مادة أولى: تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

مادة ثانية: يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

"التواصل الحكومي" : مجلس الوزراء يرفع إلى سمو ولي العهد مرسوم الدعوة لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 2 ذو الحجة 1444 - 20 يونيو 2023

أعلن مركز التواصل الحكومي ان مجلس الوزراء رفع إلى سمو ولي العهد مرسوم الدعوة لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 2 ذو الحجة 1444 - 20 يونيو 2023.

مجلس الوزراء يستعرض في اجتماعه الاستثنائي اليوم كتاب استقالة الحكومة الذي سيرفع إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك تطبيقاً لحكم المادة (57) من الدستور

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم ، كتاب استقالة الحكومة الذي سيرفع إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك تطبيقا لحكم المادة (57) من الدستور.

بيان جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية.. تفصيلياً

المجلس يشيد بما تحلى به الناخبون من حس وطني وما أبدوه من التزام في هذا العرس الديموقراطي الأمر الذي جسد الوجه الحضاري لدولة الكويت

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح اليوم الأربعاء 7/6/2023 في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.خالد الفاضل بما يلي: بمناسبة اعلان النتائج الرسمية للانتخابات العامة لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي العادي السابع عشر والتي جرت يوم أمس الثلاثاء الموافق 6/6/2023 استمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر محمد علي محمد حول سير عملية الانتخابات ونتائجها النهائية.



وقد أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها السلك القضائي والنيابة العامة وكافة العاملين في وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإعلام ووزارة الصحة ووزارة التربية وبلدية الكويت والجهات الأخرى من مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمتطوعين الذين شاركوا في الإعداد والتنظيم للانتخابات والتي كان لها أطيب الأثر في تسهيل إدلاء الناخبين والناخبات بأصواتهم في جو من الطمأنينة والحرية.



كما أشاد مجلس الوزراء بما تحلى به الناخبون من حس وطني وما أبدوه من التزام في هذا العرس الديموقراطي، الأمر الذي جسد الوجه الحضاري لدولة الكويت، وقد أعرب المجلس عن خالص التهاني للإخوة الأعضاء الذين حازوا ثقة المواطنين، سائلا المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم لخدمة وطننا العزيز وبما يعود بالخير على المواطنين.



هذا، وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر وذلك صباح يوم الثلاثاء 2 ذو الحجة 1444 هجرية الموافق 20 يونيو 2023 ميلادية ورفعه لسمو ولي العهد.



وتطبيقا لحكم المادة (57) من الدستور فقد استعرض مجلس الوزراء كتاب استقالة الحكومة الذي سيرفع إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



وفي هذا الاطار، فقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم إخوانه وأخواته الوزراء عن خالص التقدير والاعتزاز لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة، مشيدا بالجهود المخلصة التي بذلها الإخوة والأخوات الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسؤولياتهم.