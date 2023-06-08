ليحفظ الله الوطن العزيز وليُدِم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن لخدمته ورفعة شأنه ويسدد الخطى للارتقاء بمساره الحضاري

ولي العهد: مشاركة الناخبين وممارسة حقوقهم الوطنية جسدتا تمسك أبناء الكويت بتجربتهم الديموقراطية العريقة امتداداً للإرث التاريخي الذي حمله الآباء والأجداد



تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة نجاح العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023 هذا نصها:



صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،



يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الانتهاء بنجاح من إجراءات العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023.



وإنني لأشيد بمشاركة الناخـبــيــن مستجيبــين لدعوة سموكم الكريمة لممارسة حقوقهم الوطنية في انتخابات سادها النظام والحيادية وتجلت فيها أسمى معاني الولاء والانتماء لوطننا الحبيب والالتفاف حول قيادة سموكم وجسدت تمسك أبناء الكويت بتجربتهم الديموقراطية العريقة امتدادا للإرث التاريخي الذي حمله الآباء والأجداد.



وأدعو المولى عز وجل أن يكلل بالتوفيق والسداد مسيرتنا الديموقراطية في ترسيخ المشاركة السياسية، مستنيرين برؤى سموكم وتطلعاتكم لتحقيق المزيد من الرفعة والتطور والازدهار لكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء في ظل قيادتكم الحكيمة وأن يديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية.



وتقبلوا سموكم خالص مودتي وتقديري،،



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر جوابية لأخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه سموه من تهنئة بمناسبة نجاح العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، مثمنا سموه ما عبر عنه سموه من ثناء على حرص الناخبين لممارسة دورهم الوطني في اختيار ممثليهم في مجلس الأمة وبصورة جسدت تمسكهم بالثوابت الوطنية والتزامهم بالنهج الديموقراطي الراسخ الذي تتميز به الكويت.



سائلا سموه الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن لخدمته ورفعة شأنه ويسدد الخطى للارتقاء بمساره الحضاري عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة وأن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيات التهاني للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2023 عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاها إياهم المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفعة شأنه.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات التهاني للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2023 ضمنها سموه خالص تهانيه بالثقة التي أولاها إياهم المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة، مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.

ولي العهد لرئيس الوزراء: نقدّر جهودكم والوزراء لأداء رسالتكم الوطنية

رئيس الوزراء: سنظل على العهد نبذل الغالي والنفيس لتظل كويتنا الحبيبة، كما عهدناها دائما واحة الأمن والسلام



بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء هذا نصها:



«سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حفظه الله



رئيس مجلس الوزراء



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،،



يطيب لنا وبالإنابة عن قائدنا ووالدنا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أن نشكر سموكم وكافة الاخوة والأخوات الوزراء على ما قدمتموه من جهود مضنية خلال الفترة الماضية والتي توجت بكثير من الإنجازات الملموسة على كل المستويات والأصعدة.



وإننا لنقدر جهود سموكم والوزراء الذين بذلوا ما في وسعهم لأداء رسالتهم الوطنية وما قدمتموه من خدمات واضحة لوطننا العزيز وقيادته السياسية وشعبه الكريم تعكس حرصكم على المصالح العليا للبلاد وما فيه خير العباد، داعين الله تعالى لكم بالتوفيق والسداد.



ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ كويتنا الغالية دار أمن وأمان ومنبع خير وسلام في ظل القيادة الحكيمة للقائد الوالد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ومتعه بالصحة والعافية وسدد على دروب الخير خطاه.



وتلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية شكر جوابية من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء هذا نصها:



سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد



تلقيت ببالغ الشكر والتقدير رسالة سموكم الكريمة ويشرفني أن أرفع إلى مقام صاحب السمو الأمير وسموكم، حفظكم الله ورعاكم، أسمى آيات الشكر وأعظم العرفان على ما حظيت به والأخوات والإخوة الوزراء من الرعاية الكريمة خلال تولينا المسؤولية الفترة الماضية.



ويطيب لي بهذه المناسبة أن أعرب لسموكم عن بالغ التقدير لتوجيهاتكم السامية التي وضعناها نصب أعيننا وكانت نبراسا لنا نسير على هداه لتعزيز وحدتنا الوطنية والتمسك بثوابتنا وتجسيد لحمتنا وتعاوننا لحماية أمن وطننا ورفعته وإعلاء مكانته بين الأمم والمحافظة على مصالحه الداخلية والخارجية، مؤكدين أننا سنظل على العهد نبذل الغالي والنفيس لتظل كويتنا الحبيبة، كما عهدناها دائما واحة الأمن والسلام لكل من ينعم بالإقامة على أرضها الطاهرة.



خالص الشكر وأطيب التمنيات لسموكم بدوام نعمة الصحة والعافية ولوطننا العزيز دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسموكم، حفظكم الله ورعاكم.



وتفضلوا سموكم بقبول وافر التقدير والاعتزاز.