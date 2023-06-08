دارين العلي



دشنت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها اليومية من الكويت إلى لندن، باحتفال نظمته السفارة البريطانية بحضور رئيس المراسم والتشريفات في الديوان الأميري الشيخ خالد العبدالله، ومدير الشرق الأوسط وباكستان في الخطوط الجوية البريطانية بانايوتيس ثيودوتو.



وعلى هامش المناسبة، لفت ثيودوتو في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن هذه الخطوة تعتبر مهمة جدا في خدمة العملاء الكويتيين الذين سيتمكنون من السفر يوميا إلى لندن ومنها إلى أنحاء العالم سواء في أوروبا أو أميركا، مشيرا إلى أن الكويتيين يعتبرون لندن من الوجهات السياحية المهمة وكذلك للدراسة.



وتحدث عن المميزات الجديدة للطائرات التي اعتمدها الشركة في إدخال الكثير من المواصفات لمختلف الدرجات سواء الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال والاقتصادية لمزيد من الرفاهية، كما أنها أضافت الأبواب لكبائن رجال الأعمال لمزيد من الخصوصية بالإضافة إلى تزويد الكبائن بأسرة مريحة عدا توفير مساحة اكبر للتخزين وتوفير الإنترنت خلال مدة السفر. ولفت إلى أن الشركة حدثت قائمة الطعام والخدمات لديها على الطائرات، كما أنها حدثت الأزياء الخاصة بالمضيفين والتي ستكون جاهزة خلال سبتمبر المقبل.



وأعلن أن الشركة راعت في تحديثاتها المحافظة على البيئة والاستدامة، من حيث تقليل استخدام البلاستيك أو الوقود المستخدم لتقليل الانبعاثات وغيرها من القضايا المتعلقة بالمحافظة على البيئة.