أسامة دياب



كشفت السفارة البريطانية لدى البلاد أن تصريح الزيارة الإلكتروني البريطاني الجديد سيكلف 10 جنيهات استرلينية فقط (أي ما يعادل نحو 3.8 دنانير)، وبذلك يصبح السفر إلى المملكة المتحدة أقل تكلفة وأكثر سهولة للزائرين الراغبين في السفر إليها من دول الخليج والأردن.



وتابعت السفارة في بيان لها أنه عما قريب سيطلب من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن دفع مبلغ الـ 10 جنيهات إسترلينية فقط لتقديم طلب تصريح الزيارة الإلكتروني الذي يتيح لهم زيارة المملكة المتحدة عدة مرات على مدى سنتين، هذا مقارنة بمبلغ 30 جنيها الذي يدفعه مواطنو دول الخليج حاليا لزيارة المملكة المتحدة بموجب النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة المعمول به حاليا، ومبلغ الـ 100 جنيه الذي يدفعه المواطنون الأردنيون للحصول على تأشيرة زيارة.



وأضافت السفارة في بيانها إنه من المقرر أن يبدأ تطبيق نظام تصريح الزيارة الإلكتروني على المواطنين القطريين في أكتوبر 2023، وعلى مواطني سائر دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في فبراير 2024، قبل التوسع في تطبيقه في أنحاء العالم على امتداد سنة 2024.



وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق من السنة الحالية بدء العمل بنظام تصريح الزيارة الإلكتروني الجديد في سياق سعيها لرقمنة منافذ حدود المملكة المتحدة بحلول سنة 2025 لتعزيز أمن الحدود وتجربة الزائرين القادمين عبرها. وتصريح الزيارة الإلكتروني عبارة عن تصريح رقمي للمسافرين الزائرين إلى المملكة المتحدة أو العابرين من خلال أراضيها الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة للزيارات القصيرة، أو الذين لا يحملون حاليا تأشيرة بريطانية أخرى.



وفي هذا الإطار، قال وزير شؤون الهجرة، روبرت جينريك، إن «الزائرين من دول الخليج ومن الأردن يقدمون مساهمة هائلة في قطاع السياحة في المملكة المتحدة، وتصريح الزيارة الإلكتروني الجديد سيجعل زيارتهم إلى المملكة المتحدة أكثر سهولة وأقل تكلفة.



وأضاف ان «تكلفة تصريح الزيارة الإلكتروني ستكون واحدة من أفضل التأشيرات بسيطة مقارنة بتأشيرات دولية أخرى مماثلة، وهذه التكلفة الإضافية البسيطة التي يتحملها الزائرون تتيح لنا تعزيز أمن الحدود البريطانية والحفاظ على أمن مجتمعاتنا فيها».



من جهته، قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا لورد أحمد: «يسعدني أن يكون شركاؤنا في أنحاء منطقة الخليج والأردن أول المستفيدين من نظام تصريح الزيارة الإلكتروني البريطاني الجديد، والذي هو دليل آخر على الشراكة القوية بين المملكة المتحدة والدول في أنحاء المنطقة.



وذكر أنه «من خلال خفض تكاليف ومتطلبات التأشيرة، سيضمن برنامج تصريح الزيارة الإلكتروني هذا أن يتمكن الزائرون من دول الخليج ومن الأردن من زيارة المملكة المتحدة بكل سهولة، وتعزيز روابط الأعمال والسياحة بين بلداننا».



وأكد أحمد أن الزائرين من دول الخليج لهم أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد البريطاني، مضيفا ان المملكة المتحدة زارها ما يربو على 790000 زائر من دول الخليج في السنة الماضية وأنفقوا ملياري جنيه إسترليني أثناء إقامتهم فيها.



وأوضح أن الانتقال إلى نظام تصريح الزيارة الإلكتروني يعني إلغاء متطلبات التأشيرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وبالتالي المساواة بينهم وبين زائرين آخرين، مثلا من الولايات المتحدة وأستراليا، بمتطلبات زيارة المملكة المتحدة، لافتا إلى أن عملية تقديم طلب الحصول على تصريح الزيارة الإلكتروني ستكون بسيطة ويمكن استكمالها بسرعة، وستكون رقمية بالكامل باستخدام تطبيق هاتفي. لتقديم الطلب، يحتاج المسافرون لتقديم تفاصيل شخصية وبيومترية، مثل تقديم صورة رقمية والرد على عدد من الأسئلة المناسبة.