انخفاض ملحوظ للمخالفات خلال مشروع جمع التبرعات في رمضان الماضي

البغلي: الجهود مستمرة لترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في الكويت



بشرى شعبان



أكد وكيل وزارة الشؤون المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون سالم الرشيدي استمرار العمل على دعم العمل الخيري والجمعيات الخيرية في الكويت وتطوير العمل وصولا إلى التحول الرقمي الكامل في أداء الخدمات.



وأشار الرشيدي على هامش مشاركته في اليوم العالمي للوالدين والذي نظمته مبرة ابراهيم البغلي للابن البار إلى أن الجهود التي تقدم من مبرة البغلي حول الكيفية في التعامل مع الوالدين وأهمية برهم ما هي إلا خطوات نبيلة تدعم الترابط المجتمعي.



وتابع في حديثه حول أهمية تعزيز المفاهيم بطبيعة العلاقة بين الوالدين وأبنائهم والاهتمام بالطرفين الى جانب تعزيز ذلك بتقديم العون والمساعدات للأسر لدعم الوالدين.



وبين أن العمل الخيري بالخارج مرتبط بمنظومة العمل الخيري في وزارة الخارجية،



وكشف عن تطبيق الكتروني للربط مع جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، حيث يجري حاليا وضع الملاحظات على اداء الربط حتى أكتوبر المقبل.



وأكد الرشيدي ان الكويت تدعم كل ما يتعلق بالطفولة وتطوير قوانينها والقرارات المنظمة، وهناك مبادرات يتابعها قطاع التنمية المجتمعية اضافة إلى جهود أخرى يقوم بها المجلس الاعلى للأسرة.



مشاريع الأضاحي



وفيما يتعلق بمشروع الأضاحي، قال الرشيدي ان فرق التفتيش مستمرة في عملها حتى منتصف شهر يوليو المقبل لمراقبة أداء المشاريع الموسمية، حيث انتهت من رفع التقارير الخاصة بموسم شهر رمضان 2023.



وكشف الرشيدي أن الموسم الرمضاني 2023 شهد انخفاضا في اجمالي عدد المخالفات المسجلة بشكل واضح، في حين بلغ اجمالي التبرعات 55.8 مليون دينار.



وذكر أن الوزارة حريصة على التأكد من ايصال التبرعات سواء الخاصة بالأضاحـــي أو الموســـم الرمضاني للمستحقين، والتأكيد المستمر على الجمعيات الخيرية بمنح الأولوية في المشاريع للأسر المتعففة داخل الكويت.



مشاركة دولية



وفي السياق، قال رئيس المبرة ابراهيم البغلي في كلمته التي ألقتها نيابة عنه حفيدته حوراء البغلي، ان الجهود مستمرة لترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في الكويت.



وأضاف أن الفعالية جاءت كمشاركة مع دول العالم لتأكيد تطلعات منظمة الأمم المتحدة في تخصيص هذا اليوم للاحتفال بالوالدين وإنجازاتهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع تحت شعار أهمية الأبوة والأمومة في تربية أطفال سعداء ينعمون بالصحة والأمل.



وأكد أهمية إعداد جيل المستقبل لترسيخ وتعزيز واستكمال المسيرة التي بدأها الأجداد والآباء والتي كان لها بالغ الأثر في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والعلمي والتربوي والتنموي في الكويت الحبيبة.



واستعرضت د. سهام القبندي في كلمة لها دور الوالدين وبرهم بين الامس واليوم وتطرقت الى عرض تاريخي عن علاقة الأم والأب بأولادهم وأساليب التربية المختلفة.