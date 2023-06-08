احتفلت شركة الاتصالات الكويتية «stc»، الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي بالكويت، بيوم البيئة العالمي من خلال سلسلة من المبادرات التي نظمتها بالتعاون مع الشخصية الكويتية المؤثرة يوسف العمران، المعروف بـ «بو جراح»، ومجموعة كبيرة من الفرق التطوعية وتم إطلاق الأنشطة تحت شعار «بيئتنا.. حياتنا»، والتي ركزت على الاستدامة البيئية والحفاظ عليها.



وتضمنت المبادرة العديد من الأنشطة التي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، مما يعكس احدى الركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية المجتمعية الشاملة لشركة stc وفي إطار إحدى المبادرات، تعاونت الشركة مع المبادر «بوجراح» لإغلاق أحد الحفر الكبيرة الخطرة في شاطئ أبوالحصانية مع تنظيف الشاطئ.



وفي بيان لها، أشارت stc إلى أن الأنشطة التي نظمتها ضمن حملتها تهدف إلى التركيز على أهمية الحفاظ على البيئة خلال اليوم العالمي البيئي، ونتيجة لهذه المبادرة التي قامت بها، تمكنت من إشراك المجتمع وعدد من موظفيها، وتقديرا للمشاركين في الأنشطة قامت stc بتوزيع هدايا تذكارية صديقة للبيئة.



وتعليقا على هذه المبادرة، قالت مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: نؤمن إيمانا راسخا بأن مسؤوليتنا المشتركة دعم الشباب والمبادرات الشبابية، بالإضافة إلى حماية بيئتنا ورعايتها لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، والمبادرات التي تم إطلاقها في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات لدينا لا تعزز رسالتنا في الحفاظ على البيئة فحسب بل تهدف أيضا إلى إلهام المشاركين، وتعزيز فهمهم والتزامهم تجاه حماية البيئة.



وأضافت الجاسم: نيابة عن شركة stc، أعرب عن شكري وامتناني ليوسف العمران وفريق عمله، وجميع من لعبوا دورا مهما في تحقيق النتائج المثمرة لهذه المبادرات.