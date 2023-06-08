وقع المدير العام لبنك الائتمان الكويتي خليفة الفاضل ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن م.هاشم الرفاعي بروتوكول تعاون للربط الإلكتروني بين الجانبين بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.



وقال الفاضل في تصريح صحافي إن توقيع تلك الاتفاقية بين الجهتين جاء في إطار السعي نحو تطبيق الخدمات والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية بما يحقق السرعة في الإنجاز، ويوفر معلومات آمنة وصحيحة من مصادرها الموثوقة بما يضمن أقصى درجات الحماية للمواطنين، موضحا أن توقيع الاتفاقية تأتي استكمالا لمسيرة البنك والتزام إدارته بتفعيل خطته لتحقيق الحوكمة لميكنة خدمات البنك وجعلها متاحة أمام العملاء ليجعل حياة عملائه أكثر سهولة.



وأشار إلى أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الجهود التي بذلها مركز نظم المعلومات في البنك بالتعاون مع المختصين بالرئاسة العامة للحرس الوطني، فضلا عن توسيع شبكة الربط الإلكتروني مع العديد من المؤسسات والجهات الحكومية والبنوك التجارية، وهي الخدمات التي كان من شأنها زيادة معدل المعاملات الإلكترونية التي يتم إنجازها عبر موقع البنك بشكل كبير.



وذكر أن البنك يحرص دائما من خلال إدارته التنفيذية على استكمال هذا التوجه والذي من شأنه تعزيز الحوكمة المؤسسية وأداء الأعمال بمهنية وشفافية والتي ستنعكس إيجابا في الحفاظ على المال العام‎.