أكثر من 44 مليون دينار قيمة بيع أسهم «بيتك».. بمتوسط سعر 715 فلساً

السهم استحوذ على 1.3 مليار دينار من سيولة «البورصة» منذ بداية 2023



شريف حمدي



تجاوزت قيمة إجمالي بيع 61.8 مليون سهم من أسهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» على مدار 3 جلسات ومن خلال نظام التداول لصالح النيابة العامة اكثر من 44 مليون دينار، وبلغ متوسط سعر بيع السهم في الجلسات الثلاث 715 فلسا.



واستحوذ سهم «بيتك» على 86.6 مليون دينار تمثل 42% من اجمالي السيولة المتدفقة للسوق في جلسات الاحد والاثنين والأربعاء، والتي تقدر بـ 206.6 ملايين دينار، ويعد السهم الأكثر استحواذا على السيولة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية جلسة امس بواقع 1.3 مليار دينار من إجمالي سيولة السوق.



وأنهت جلسة تعاملات امس على تراجع جماعي للمؤشرات، بواقع 57.6 نقطة تراجع لمؤشر السوق الاول بنسبة 0.7% ليصل إلى 7590 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% بخسارته 19 نقطة ليصل إلى 5413 نقطة، ومن ثم تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.7% بخسارته 46.5 نقطة ليصل الى 6859 نقطة.



وبلغت السيولة امس 75.6 مليون دينار بتراجع 3.4% مقارنة بـ 78.3 مليون دينار في جلسة الاثنين الماضي، وذلك من خلال بيع 177 مليون سهم نفذت من خلال 2010 صفقات، وخسرت القيمة السوقية 275 مليون دينار بنسبة 0.6% ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 40.78 مليار دينار مقارنة بـ 40.51 مليار دينار في الجلسة قبل الأخيرة.



وقاد تراجع مؤشرات السوق إلى انخفاض المؤشرات الوزنية لـ 11 قطاعا تصدرها الرعاية الصحية بـ 1.5%، وفي المقابل ارتفع المؤشر الوزني لقطاع واحد وهو الخدمات الاستهلاكية بـ 0.25%. وارتفعت القيمة السعرية لـ 44 سهما مقابل تراجع القيمة لـ 60 سهما، واستقرت قيمة 16 سهما، ولم يجر التداول على 30 سهما.