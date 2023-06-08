المشروع لإعادة الغطاء النباتي لمساحة 42 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال وجنوب الكويت

الشركة حددت 18 يونيو الجاري كآخر موعد لتقديم العروض المالية من الشركات للحزم الأربع



أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة نفط الكويت تعد العدة لاستقال العروض المالية لعقودها الأربعة الكبرى الخاصة بمشاريع إعادة تخضير الأراضي في شمال وجنوب الكويت، حيث تعتبر مشاريع إعادة التخضير جزءا أساسيا من المطالبات التي حصلت عليها الكويت بتمويل من الأمم المتحدة بعد الغزو العراقي الغاشم، والتي تشكل الجزء النهائي من برنامج تأهيل البيئة الكويتية.



وقالت المصادر انه تم تصميم أهداف المشروع لإعادة الغطاء النباتي لما يقارب من 42 كيلومترا مربعا من الأراضي داخل مناطق شركة نفط الكويت في شمال وجنوب الكويت عن طريق زراعة ما يقرب من 10 ملايين نبتة صحراوية باستخدام اثني عشر صنفا من أشجار وشجيرات وأعشاب من النباتات الفطرية من البيئة الطبيعية للكويت.



وذكرت ان المشروع يصنف ضمن أكبر مشاريع الاستعادة البيئية والتخضير للنباتات الفطرية في العالم.



وتم تقسيم المشروع إلى 4 حزم رئيسية، وطلبت «نفط الكويت» تقديم تأمين أولى للحزم الأربع بقيمة 1.24 مليون دينار.



وعينت شركة نفط الكويت شركة وورلي كمستشار للمشروع.



وتم طرح المشروع في شهر يناير 2023 وتم عقد اجتماعين تمهيديين الأول في 6 فبراير الماضي والثاني في 29 مايو الماضي.



وحددت شركة نفط الكويت تاريخ 18 يونيو الجاري كآخر موعد لتلقي العروض المالية.



الجدير بالذكر انه خلال العمل في المشروع سيتم استهداف مناطق تحتوي على تربة ملوثة بإخضاعها لنوعين من تقنيات المعالجة وهي إما المعالجة البيولوجية أو المعالجة الحرارية قبل إعادة التربة إلى موقعها الأصلي وزرعها بأنواع نباتية محلية تتعايش مع البيئة والمناخ السائدين في البلاد.