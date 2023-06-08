أعلنت مجموعة تشجيانغ جيلي القابضة «جيلي القابضة»، وهي أكبر شركة خاصة لتصنيع السيارات في الصين، عن زيادة حصتها في شركة أستون مارتن لاغوندا المحدودة («أستون مارتن») إلى نحو 17% في إطار اتفاقية جديدة أبرمتها مع علامة السيارات البريطانية الفاخرة.



وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح «جيلي القابضة» ثالث أكبر مساهم في شركة السيارات الشهيرة، وقد أعلنت «أستون مارتن» عن شروط الاتفاقية في بيان أصدرته في بورصة لندن.



وتأتي زيادة حصة الأسهم في شركة «أستون مارتن» في إطار خطة الاستثمار الاستراتيجية التي تتبعها «جيلي القابضة»، والتي تشمل امتلاك الأسهم طويلة الأجل في علامات سيارات عالمية.



وتتيح هذه الزيادة في الأسهم لـ «جيلي القابضة» فرصة تعيين مدير غير تنفيذي في مجلس إدارة «أستون مارتن» بصفة تمثيلية، وتعيين شخص آخر في موقع مراقب.



وبهذه المناسبة، قال إريك لي رئيس مجلس إدارة مجموعة «جيلي» القابضة: يأتي قرار زيادة حصتنا في شركة «أستون مارتن» ليعكس ثقتنا بآفاق نمو الشركة وبتقنياتها وبفريق إدارتها، لقد تعاوننا مع الرئيس التنفيذي لورانس سترول وفريقه منذ الاستحواذ على حصتنا الأقلية في الشركة في شهر سبتمبر الفائت، ونتطلع قدما اليوم إلى اكتشاف فرص التعاون على صعيد التكنولوجيا والنمو لمساعدة علامة السيارات المرموقة على تحقيق كامل إمكانياتها.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أستون مارتن» لورانس سترول: يشكل هذا الإعلان خطوة إضافية مهمة لتحقيق طموحاتنا لشركة «أستون مارتن»، فشركة «جيلي القابضة»، التي استحوذت على أسهم في شركتنا للمرة الأولى العام الماضي، ترى إمكانيات هائلة لنمو «أستون مارتن» ونجاحها على المدى البعيد.



وتابع قائلا: ستتيح «جيلي» لنا فهم خبايا سوق الصين الاستراتيجية لنحقق النمو، كما ستوفر لنا فرصة الاستفادة من تقنياتها المتطورة، وتشاركنا «جيلي» الرؤية نفسها لـ «أستون مارتن» وتود أن تصبح مساهما أكبر في الشركة، وتمهد هذه الصفقة لشراكة طويلة الأمد مع «جيلي»، وبرأيي أن هذه الشراكة ستحمل قيمة كبيرة ومهمة لجميع المساهمين مع مرور الزمن.