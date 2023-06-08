مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات توربو سعة 1.6 لتر بقوة تبلغ 215 حصاناً وعزم دوران 300 نيوتن متر



طلال بارا



أطلقت الشركة الكويتية لاستيراد السيارات «الشايع والصقر» الوكيل المعتمد لعلامة بيجو التجارية في الكويت سيارة بيجو 408 الجديدة كليا، وذلك خلال احتفالية كبيرة ومميزة أقيمت داخل صالة العرض الرئيسية للشركة بمنطقه الري، بحضور يوسف الشايع الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لاستيراد السيارات، ومن مجموعة ستيلانتس العالمية يوري دوزنيكوف رئيس العلامات التجارية الفرنسية، وفريدريك ليونز رئيس المبيعات - العلامات التجارية الفرنسية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في كايكو، إلى جانب حضور لافت من عشاق السيارات وممثلي الصحافة ووسائل الاعلام المحلية، حيث أتيحت للحضور فرصة حصرية للتفاعل مع 408 عن قرب وتجربة مميزاتها الرائعة بشكل مباشر.



وخلال الحدث، أكدت الشايع والصقر على الشراكة القوية القائمة والمستمرة مع «بيجو»، والتي تؤكد تفانيهما المشترك لتقديم مركبات استثنائية وتجارب عملاء متفردة.



وبهذه المناسبة، قال يوسف الشايع، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لاستيراد السيارات (الشايع والصقر): يسعدنا أن نقدم سيارة 408 الاستثنائية لعملائنا الكرام وعشاق السيارات الفرنسية، وأضاف: هذا الحدث يبرز التزامنا بتقديم أفضل السيارات في السوق، ونحن فخورون بتقديم 408، الذي يجسد سعي بيجو الدؤوب للتميز.



من جانبه، قال أشيش تاندون، المدير العام في الشركة الكويتية لاستيراد السيارات (الشايع والصقر): يسعدنا تنظيم هذا الحدث الهام لتقديم سيارة 408 الاستثنائية لعملائنا الكرام، حيث يعكس هذا الإطلاق التزامنا بتقديم تجارب سيارات لا مثيل لها وأفضل خدمات ما بعد البيع.



بدوره، أعرب مدير الأعمال في بيجو ستيفان كريتا، عن حماسه قائلا: إن إطلاق سيارة 408 بالشراكة مع الشركة الكويتية لاستيراد السيارات (الشايع والصقر) يمثل علامة فارقة بالنسبة لبيجو، ويسعدنا أن نشهد حماسة وشغف الجمهور الكويتي بعلامتنا التجارية.



وختم عيسى عبدالله مدير التسويق في الشركة الكويتية لاستيراد السيارات (الشايع والصقر): هدفنا هو تزويد عملائنا بكل ما هو مميز، ورضاهم هو مقياس نجاحنا.



بيجو 408.. الأداء المبتكر



وتعتبر بيجو 408، واحدة من إبداعات الصانع الفرنسي التي طال انتظارها، وذلك بفضل أدائها المبتكر وهندستها المستقبلية، حيث ترفع هذه السيارة الـ Fastback الجديدة تماما من مستوى تجربة القيادة.



وتتميز بيجو 408 الجديدة بمحرك رباعي الاسطوانات توربو سعة 1.6 لتر بقوة تبلغ 215 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، إلى جانب عزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر عند 2000 دورة في الدقيقة، مما يوفر تجربة قيادة سلسة وسريعة الاستجابة، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، مما يعزز الأداء القوي عند السرعات المنخفضة، وكذلك أثناء حالات البدء والتوقف.



تصميم عصري جريء



ويتكامل التصميم الخارجي الجريء والمتطور لسيارة بيجو 408 مع المقصورة الفسيحة لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية، وتتميز بواجهة أمامية موجزة وأضواء مميزة تزين جميع زوايا السيارة.



وهي مجهزة بعجلات من سبائك الألمنيوم مقاس 18 بوصة مقطوعة بالماس باللون الأسود اللامع لإضفاء مظهر أكثر أناقة، مما يمنح السيارة صورة جمالية كاملة.



لأولئك الذين يسعون للحصول على مظهر خارجي أكثر جرأة، هناك أيضا خيار عجلات مقاس 20 بوصة «سبيكة» مونوليث مقطوعة بالألماس بلون مات أونيكس بلاك لتعزيز المظهر المميز لسيارة بيجو 408.



أنظمة أمان متطورة



ومع كل هذه المواصفات الفنية الرائعة والميزات المتقدمة، فإن السلامة والأمان من بين الأولويات القصوى لسيارة بيجو 408، حيث تجهز بمجموعة من ميزات الأمان المتقدمة، بما في ذلك نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS): هذا النظام يمنع العجلات من الانغلاق أثناء الفرملة الشديدة، مما يسمح للسائق بالحفاظ على التحكم في التوجيه.



وأيضا نظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC): يساعد نظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC) في الحفاظ على ثبات السيارة من خلال اكتشاف وتقليل فقد الجر أو الانزلاق.