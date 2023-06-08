أعلن مايك بنس ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة الاميركية في 2024 لينافس الرئيس السابق دونالد ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في السباق الى البيت الابيض.



وبذلك ينضم بنس إلى ساحة مكتظة بالمرشحين الجمهوريين المنافسين لترامب، ومن بينهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وحاكم نيوجرسي السابق كريس كريستي، ومندوبة واشنطن السابقة في الامم المتحدة نيكي هايلي، اضافة إلى آسا هاتشينسون.



وقال بنس في تسجيل مصور لحملته نشر على الإنترنت «أمام الله وعائلتي، أعلن ترشحي لرئاسة الولايات المتحدة».



ويأتي إعلان بنس بعد يومين على كشف وثائق قدمها إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية الأميركية أنه دخل السباق رسميا.



وقال نائب الرئيس السابق في تغريدة أرفق بها التسجيل «أؤمن بالشعب الأميركي وأنا على ثقة بأن الله لم يتخل عن أميركا بعد».



وتابع «يمكننا معا استعادة هذا البلد. أفضل أيام الأمة الأعظم على وجه الأرض قادمة!».



وأعلن بنس ترشحه بعد يوم على انضمام كريس كريستي إلى السباق، الذي هاجم بدوره ترامب ووصفه بالـ«المخادع».



وفي منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشال»، انتقد ترامب الصخب الذي أحدثه إعلان ترشح كريستي.



وكتب «مشاهدته صعبة ومملة، لكن هذا ما يمكن أن تحصل عليه من حاكم ولاية فاشل»، متعهدا بأن ترفض نيو هامبشاير كريستي مجددا في صناديق الاقتراع.



وأطلق حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي رسميا حملته لانتخابات الرئاسة الأميركية 2024 وبدأها بهجوم لاذع على الرئيس السابق دونالد ترامب، واصفا اياه بأنه «مهووس بنفسه ومخادع».



وكان كريستي (60 عاما) مستشارا في حملة ترامب الانتخابية عام 2016 التي فاز فيها بالرئاسة لكنه أصبح منذ ذلك الحين من أبرز منتقدي الرئيس السابق بسبب مزاعمه الزائفة بتزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020.



وقدم كريستي، الممثل السابق للادعاء الاتحادي، نفسه على أنه المنافس الجمهوري الوحيد الذي لديه استعداد لمواجهة ترامب، وقال إن «خنزيرا مشغولا بنفسه وخدمة مصالحه لا يصلح قائدا».



وقلد كريستي ترامب ساخرا وهو يزعم أنه سيبني جدارا حدوديا جنوب البلاد تتحمل المكسيك تكلفته وقال إن ترامب يتحمل، أكثر من الرئيس جو بايدن، مسؤولية فشل سياسة الدولة المتعلقة بالهجرة.



وأشار إلى أن ترامب «دائما يجد شخصا آخر أو أمرا آخر لتحميله مسؤولية أي أمر لا يسير بالشكل الصحيح، لكنه يجد كل مبرر لينسب الفضل إلى نفسه في أي أمر يسير بشكل صحيح».



وهاجم كريستي ترامب بشأن مختلف القضايا، مسلطا الضوء على التحقيقات الجنائية المتزايدة التي تستهدف الملياردير ومقللا من أهمية ادعاءاته المرتبطة بالتلاعب بالانتخابات بينما وصفه بأنه «دمية بوتين» (الرئيس الروسي) بسبب موقفه الانعزالي من الغزو الروسي لأوكرانيا.



ويمثل كريستي الذي قدم أوراقه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية رسميا عن ترشحه في مانشستر بولاية نيو هامبشاير تحديا جديا بصفته المرشح الجمهوري الوحيد الذي يبدي رغبة في توجيه ضربات موجعة للرئيس السابق الذي يتصدر نتائج الاستطلاعات.



ولم يلق كريستي حظا وفيرا في استطلاعات الرأي حتى الآن. وحصل على تأييد 1% فقط من الناخبين المحتملين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري وذلك في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في مايو الفائت، مقارنة مع ترامب الذي حصد نسبة تأييد بلغت 49% وحاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس الذي حصل على تأييد 19%.



لكن الرئيس السابق محاصر بعدة تحقيقات جنائية بشأن سلوكه الشخصي وأدائه المهني أدت حتى الآن إلى توجيه عشرات الاتهامات له في نيويورك.



ويتوقع مراقبون متخصصون في المجال القانوني أن يواجه ترامب تهمة جديدة في الأيام المقبلة نتيجة الاشتباه بتعامله بشكل خاطئ مع وثائق حكومية نقلت من دون إذن من البيت الأبيض وخزنت بشكل غير مناسب في مقر إقامته في فلوريدا.



وأفاد المدير السابق لقسم القرارات المرتبطة بليلة الانتخابات لدى «فوكس نيوز» جون إيليس فرانس برس بأنه بينما يصب اكتظاظ الساحة بالمرشحين في مصلحة ترامب، إلا أن ترشح كريستي قد يؤثر سلبا على المرشح الجمهوري الأبرز.



وقال إيليس «ستحصل حملة كريستي على تغطية هائلة من الإعلام التقليدي لأنه سيهاجم ترامب بلا كلل، ما قد يساعده في الحصول على عدد جيد من الأصوات في نيو هامبشاير».