

مفرح الشمري



الجهد الكبير الذي قامت به قطاعات وزارة الإعلام ممثلة بـ«الاخبار» و«التلفزيون» و«الاذاعة» و«الاعلام الجديد» لتغطية انتخابات مجلس الامة 2023 خطوة بخطوة من الساعات الاولى لصباح يوم الثلاثاء «موعد الانتخابات» حتى صباح اليوم الثاني، يؤكد أنها دائما في قلب الحدث، حيث كان تفاعلها من خلال هذه القطاعات لا يوصف وذلك لإحساسهم بالمسؤولية الملقاة على اكتافهم، ولشعورهم بأن هذه الانتخابات مختلفة عن سابقتها، لأنها تعتبر خارطة طريق لكويت جديدة في الانجاز والازدهار والتقدم.



هذا التفاعل والجهد يشكر عليه العاملون بتلك القطاعات من أصغر موظف الى أكبر موظف، حيث اثبتوا بالفعل انهم «كفو» في تغطية الانتخابات اول بأول من خلال المراسلين الموزعين على جميع مراكز الاقتراع في جميع محافظات الكويت للتصدي لأي شائعة تثار في مواقع التواصل الاجتماعي حول الانتخابات.



فمن خلال خطة العمل التي جاءت بتوجيهات من وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، حقق تلفزيون الكويت امس الاول اكبر نسبة مشاهدة في الخليج والوطن العربي، وكانت «شاشته» هي المسيطرة على «شاشات» القنوات المحلية الخاصة وذلك لمتابعة عملية فرز الانتخابات باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سهلت الكثير على المواطنين بمعرفة اسماء نوابهم الفائزين، لانها كانت عملية دقيقة جدا، وهذا الأمر يحسب للفريق الفني لوزارة الاعلام المتواجد في جميع مراكز الاقتراع حتى تكون عملية رصد الارقام التي تظهر على الشاشة لكل مرشح مطابقة للصناديق بمراكز الاقتراع، ناهيك عن الاستديو التحليلي الذي تصدى لاخراجه محمد بولند واستضاف العديد من المحللين للحديث عن الانتخابات واهميتها، حيث تناوب على تقديم هذا الاستديو عدد من المذيعين المميزين مثل الاعلامي القدير صالح المطيري ود بسام الجزاف بالاضافة الى عدد من المذيعين الشباب مثل مناير القلاف وحامد الشمري وعبدالرحمن السيف.



شكرا وزارة الاعلام على هذا الجهد، والشكر موصول لكل مذيع أو مذيعة او مراسل او مراسلة شارك في تغطية انتخابات أمة 2023.