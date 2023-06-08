مفرح الشمري



أكد رئيس مجلس إدارة نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية د.نبيل الفيلكاوي لـ«الأنباء» أن الدورة الثالثة لمهرجان الكويت للسينما الجديدة ستنطلق السبت المقبل ولمدة 3 أيام في مقر نقابة الفنانين والإعلاميين بمنطقة شرق، وذلك بالحضور الشخصي بعد دورتين من العمل أونلاين نتيجة الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.



وأشار د.الفيلكاوي الى ان نقابة الفنانين والإعلاميين وجهت الدعوة للعديد من الفنانين والإعلاميين لحضور حفل الافتتاح الذي سيتضمن عرض عدد من الأفلام المشاركة التي اختارتها إدارة المهرجان برئاسة المخرج حسين المفيدي.