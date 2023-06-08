طرح الفنان حسين الجسمي، أغنية جديدة جاءت بعنوان «أنا أحترق»، وذلك عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، من أشعار: د.مانع سعيد العتيبة، رؤية وألحان وغناء: حسين الجسمي، توزيع ومكس وماستر: حسام كامل.



وحملت الأغنية في طيات معانيها الجانب الرومانسي، حيث جاء في كلماتها: «يا سارق الروح مني سرق.. حبل الوصل في يدك شده.. تعال للشوق رعد وبرق.. والقلب أشواقه تهده».



وروج الجسمي للأغنية من خلال نشر مقطع منها عبر صفحته الرسمية على «انستغرام»، معلقا «جديدنا.. أنا احترق.. ‏من أشعار معالي الأستاذ الدكتور مانع سعيد العتيبة رؤية وألحان حسين الجسمي.. ‏توزيع ومكس وماستر: حسام كامل»، وتفاعل عدد من متابعيه مع الأغنية بمجموعة من التعليقات والتي جاءت جميعها مشيدة بالعمل.