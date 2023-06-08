عبدالحميد الخطيب



«حفل زفاف شذى أختي يوم 15/6/2023»، هذه الرسالة التي أرسلتها لنا النجمة البحرينية شيماء سبت لتخبرنا عن موعد زواج أختها، وبالتواصل معها، قالت: لقد حان الوقت لإتمام زواج شذى الذي تأجل - منذ حفل الخطوبة وعقد القران الذي أقيم عام 2020 - اكثر من مرة بسبب فيروس كورونا والاجراءات الوقائية التي صاحبته، ومنها عدم اقامة حفلات أعراس أو وجود تجمعات، وأيضا لتحديد موعد مناسب لإتمامه.



وتابعت شيماء في تصريح لـ «الأنباء»: زوج شذى كويتي، وهو من خارج الوسط الفني، ولا يحب الظهور الإعلامي، لذا لن أفصح عن هويته أو اسمه، وقد اخترنا البحرين ليكون حفل الزواج فيها بإذن الله يوم الخميس 15 الجاري، بحضور الاهل والاحباب والأصدقاء، لافتة الى انه يتم التحضير للحفل ليكون حدثا ضخما يبقى في الذاكرة دائما، مؤكدة في نفس السياق ان فرحتها عارمة بزواج أختها. وأردفت: اعتبر شقيقاتي مثل «عيالي»، وهن هدية ربي لي، وكل ما املك من هذه الدنيا، وأخاف عليهن من «الهوى الطاير»، وسعادتهن هي سعادتي، وأبارك لشذى وزوجها، الله يسعدهما مدى الحياة، ويكون زواج العمر، ويرزقهما بالذرية الصالحة.



يذكر أن النجمة شيماء سبت شاركت في مسلسل «الجذوع»، من تأليف جمال الصقر، إخراج تامر إسحاق، إنتاج سلطان النيادي، وكان معها في البطولة: هيفاء حسين، حبيب غلوم، إبراهيم الحساوي، جمعان الرويعي، خليل الرميثي، وعدد كبير من نجوم الخليج، وتدور أحداث العمل في إطار تراثي اجتماعي شائق.