يحيى حميدان



نجح منتخبنا الوطني للصالات في تحقيق فوز غال على حساب نظيره اللبناني 5-4 في اللقاء الذي أقيم أمس ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس العرب لكرة الصالات المقامة في مدينة جدة بالسعودية.



بداية «الأزرق» في اللقاء، لم تكن جيدة واستقبل هدفا مبكرا عن طريق ستيف كوكيزيان، قبل أن يعادل النتيجة من عبداللطيف العباسي بعد تمريره رائعة من عبدالرحمن الطويل، ثم عاد لبنان وتقدم بتوقيع محمد قبيسي الذي استغل ضعف دفاع منتخبنا لينتهي الشوط الأول بتأخر «الأزرق» 1-2.



وفي الشوط الثاني، عزز المنتخب اللبناني من تقدمه بهدف ثالث سجله مصطفى رحيم، الا أن منتخبنا عاد بقوة وسجل 3 أهداف عن طريق اللبناني جورجيو الخوري بالخطأ في مرماه والعباسي وصالح الفاضل، ليتقدم «الأزرق» للمرة الأولى في المباراة، لكن لبنان تمكن من تسجيل هدف التعادل 4-4 بقدم عيسى محرز، بينما أعاد عمر المنصور التقدم لمنتخبنا من جديد قبل أقل من دقيقتين من النهاية.



وفي مباراة سبقتها ضمن المجموعة ذاتها، تغلب حامل اللقب المغرب على جزر القمر 5-0، ليتصدر الفائز ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن «الأزرق».