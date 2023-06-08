يحيى حميدان



أكد مدرب الكويت، الصربي بوريس بونياك، أن لقاء اليوم أمام نواذيبو الموريتاني في إياب تصفيات كأس الملك سلمان لكرة القدم يعد استكمالا للقاء الذهاب، وبالتالي سنحاول تأكيد تفوقنا بعد الفوز 2-1 في نواكشوط.



وأضاف بونياك، في المؤتمر الخاص بالمباراة ظهر أمس في قاعة المؤتمرات بستاد جابر، أن «الأبيض» بحاجة للعب كـ «أبطال» وسيكون الهدف الأول بالنسبة لنا التأهل إلى النهائيات، وهو المكان الطبيعي للكويت كونه فريق بطل ويمتلك لاعبين رائعين، مشيرا إلى أن عوامل عدة كانت خلف عدم ظهورنا بالمستوى المطلوب في لقاء الذهاب وهو ما جعل اللاعبين يرتكبون أخطاء دفاعية عديدة وهي خارجة عن الإرادة وليست تكتيكية.



من جهته، قال مدافع «الأبيض» مشاري غنام إن اللاعبين أنجزوا المهمة بنجاح في نواكشوط، وهناك شوط ثان في الكويت علينا إكمال مهمتنا خلاله بنجاح، مشيرا إلى أن نواذيبو منافس صعب ويستحق الاحترام.



بدوره، أفاد مدرب نواذيبو، الإسباني ارتيز لوبيز غاراي، بأن مسألة التفوق على الكويت بفارق هدفين ليست بالمهمة السهلة، حيث يدرك أن المباراة ستكون صعبة أمام بطل الدوري وكأس الأمير، إلا أن ثقته عالية بلاعبيه والأهم بالنسبة لهم التسجيل في البداية.



أما مهاجم نواذيبو محسن بده فقد أكد أن استعدادات فريقه جيدة لمواجهة الإياب أمام الكويت اليوم، مشيرا إلى أنه يجب تجاوز مسألتي ضيق الوقت بين المباراتين ومشقة السفر لتحقيق مبتغاهم.